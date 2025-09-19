Economía

España revisa al alza su crecimiento económico en 2024 y lo ubica en 3,5%

Las previsiones para el futuro próximo de la cuarta economía de la zona euro siguen siendo optimistas, según el gobierno español

EscucharEscuchar
Por AFP
En el primer trimestre de 2025, el PIB español continuó su senda positiva (GABRIEL BOUYS/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
EspañaPIBEconomíaCrecimiento económico
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.