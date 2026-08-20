Economía

Escasez de empleo impulsa al 83% de los emprendedores en Costa Rica, revela estudio

nforme elaborado por la UCR, Banca para el Desarrollo y Cámara de Industrias da un perfil del emprendedor en Costa Rica

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Por Gustavo Ortega Campos
Hohm, emprendimiento.
Aunque el 13,9% de la población adulta participa en emprendimientos tempranos en Costa Rica, cada vez menos personas tienen intención de iniciar un negocio. La proporción cayó de 44,9% en 2024 a 22,6% en 2025, según un informe nacional. (Lilly Arce Robles.)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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