Economía

¿Es viable aplicar un impuesto a los ultrarricos en Latinoamérica?

“La desigualdad en América Latina no se va a corregir sola: necesitamos un impuesto mínimo a las grandes fortunas”, declaró Vicente Silva, autor del estudio, que analiza el sistema tributario en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay

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Por AFP
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El estudio propone implementar un impuesto del 2% a las fortunas superiores a $100 millones (Shutterstock/Shutterstock)







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AFP

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