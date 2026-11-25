El embajador del Reino Unido en Costa Rica, Edward Stevens, calificó como decepcionante la decisión del Gobierno costarricense de archivar el Acuerdo Transpacífico.

“ La decisión de aplazar el proceso de adhesión es decepcionante, aunque, por supuesto, es un asunto soberano ”, escribió el embajador británico en su perfil de LinkedIn este miércoles.

Costa Rica tenía previsto firmar esta semana su adhesión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), durante la XI Reunión Ministerial de los países miembros, que se desarrolla en Hanoi, Vietnam.

“ Costa Rica sería una gran incorporación al CPTPP, dado el compromiso con el comercio abierto, el comercio basado en normas y la integración económica . El Reino Unido ya se está beneficiando de una integración más estrecha, incluso mediante un aumento del comercio, la inversión y la colaboración internacional”, señaló el embajador británico.

El embajador británico Edward Stevens se refirió en LinkedIn sobre la decisión de Costa Rica de archivar el protocolo de adhesión del Acuerdo Transpacífico. Consideró que para el país sería una buena incorporación al bloque. (Embajada del Reino Unido en Costa Rica)

“ Creo que Costa Rica y sus empresas ganarían mucho al unirse a este enorme mercado global; esperemos que en algún momento podamos encontrar un camino a seguir ”, concluyó Stevens.

El diplomático invitó a leer sus valoraciones en la pieza periodística publicada por La Nación el pasado lunes.

La presidenta Laura Fernández anunció el archivo del protocolo de adhesión al CPTPP el 28 de octubre, mediante un video grabado seis días antes.

Junto con esa decisión, anunció el despido de la entonces jerarca de Comercio Exterior, Indiana Trejos Gallo, quien lideró las negociaciones técnicas.

El CPTPP está vigente desde 2018 y reúne a Japón, Australia, Malasia, Nueva Zelanda, Brunéi, Vietnam, Canadá, Chile, México, Perú, Reino Unido y Singapur.

Costa Rica solicitó ingresar al acuerdo en agosto de 2022, durante el gobierno de Rodrigo Chaves. En noviembre de 2024, los países miembros invitaron formalmente al país a iniciar el proceso de adhesión. Las negociaciones técnicas concluyeron en mayo pasado.