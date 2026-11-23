Al menos ocho países buscan ingresar al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), un acuerdo comercial que reúne a 12 economías.

La información sobre los procesos de adhesión aparece en los sitios oficiales de los países miembros y de las naciones interesadas en incorporarse al bloque.

Actualmente, Indonesia, Filipinas, Uruguay, Emiratos Árabes Unidos, China, Taiwán, Ecuador y Ucrania están en el proceso de incorporación.

Uruguay es el país que lleva la delantera. En noviembre del 2025, obtuvo el visto bueno de todos los miembros para iniciar el proceso de adhesión, según el Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo. Las negociaciones técnicas comenzaron en el 2026. Ese país presentó su solicitud en diciembre del 2022.

Uruguay mantiene avanzado el proceso de adhesión al Acuerdo Transpacífico. Solicitó la incorporación en diciembre del 2022. (Canva/Canva)

Indonesia, Filipinas y Emiratos Árabes Unidos también iniciaron reuniones preparatorias, de acuerdo con el sitio web de información del sector público de Reino Unido.

El portal británico también identifica a otros cuatro países que ya presentaron solicitudes: China y Taiwán, en setiembre del 2021; Ecuador, en diciembre de ese año, y Ucrania, en mayo del 2023.

¿Cómo se ingresa al CPTPP?

El portal de la Fundación Asia-Pacífico de Canadá detalla los pasos que debe seguir una economía interesada en incorporarse al acuerdo.

El primero consiste en presentar una solicitud formal al Gobierno de Nueva Zelanda, que actúa como depositario oficial del tratado. Costa Rica cumplió ese requisito en agosto del 2022.

Luego, la Comisión del CPTPP decide si inicia el proceso. En caso de dar el visto bueno, crea un grupo de trabajo de adhesión, integrado por representantes de los países integrantes, para negociar las condiciones de ingreso.

Cuando terminan las negociaciones, el grupo presenta un informe a la comisión con los términos de la adhesión. En el caso de Costa Rica, las negociaciones técnicas concluyeron en mayo del 2026.

El siguiente paso es la aprobación unánime de la comisión. Si los miembros aceptan las condiciones, el país solicitante tiene seis meses para completar las reformas necesarias y firmar el protocolo de adhesión.

Costa Rica tenía previsto firmar la adhesión durante la XI reunión ministerial del CPTPP, programada del 23 al 27 de noviembre en Hanói, Vietnam. Sin embargo, la presidenta Laura Fernández decidió archivar el acuerdo y anunció la medida en un video publicado por la Presidencia el 28 de octubre.

Después de la firma, el país debe completar el proceso de ratificación. Cada miembro aplica sus propios procedimientos internos antes de que el tratado entre en vigor para el nuevo integrante. En Costa Rica, esa tarea corresponde a la Asamblea Legislativa.