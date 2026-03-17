¿Envía dinero al exterior? Esta nueva opción digital busca reducir el costo de las remesas

PYUSD se expande dentro de PayPal y se perfila como una herramienta para remesas, pagos globales y liquidez más rápida.

PayPal amplió la disponibilidad de PayPal USD (PYUSD) a 70 mercados dentro de las cuentas de PayPal.

Según la empresa, esta stablecoin respaldada por el dólar permitirá enviar fondos a nivel global con liquidaciones más rápidas y a menor costo que los métodos de pago tradicionales. El anuncio pone el foco en un punto sensible para millones de usuarios: las remesas y las transferencias transfronterizas.

De acuerdo con PayPal, los usuarios en los nuevos mercados compatibles podrán comprar, mantener, enviar y recibir PYUSD directamente desde su cuenta. La compañía sostuvo que esta herramienta busca facilitar el movimiento de dinero entre países y ofrecer una vía más directa para participar en la economía global.

PayPal informó que la stablecoin ya aparece disponible en varias regiones del mundo, entre ellas América Latina, Europa, Asia-Pacífico y Norteamérica.

En la lista divulgada por la empresa figuran Costa Rica, Colombia, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Panamá y Perú, además de Estados Unidos, el Reino Unido, Singapur, Groenlandia e Islas Feroe. PayPal añadió que los usuarios de los mercados restantes accederán a PYUSD en las próximas semanas.

Nueva opción

En la práctica, el anuncio plantea una opción para enviar dinero con transferencias instantáneas dentro de PayPal o hacia billeteras digitales de terceros.

Además, los usuarios podrán convertir esta solución a moneda local al retirar fondos para gastos cotidianos, sujeto a términos y condiciones y a la regulación de cada mercado.

Según la compañía, esto resulta clave en el negocio de las remesas, donde el tiempo de entrega y el costo de la operación suelen pesar en la decisión del usuario.

La empresa indicó que las personas elegibles también podrán recibir recompensas por sus tenencias de la moneda digital de PayPal. Sin embargo, esa opción no estará disponible para usuarios con sede en Singapur o el Reino Unido. PayPal también aclaró que la tasa de recompensas quedará a su exclusiva discreción, no está garantizada y puede cambiar.

Para los comercios, la firma afirmó que aceptar PYUSD permitiría usar los ingresos en minutos en vez de esperar días o semanas. Según PayPal, eso mejora la liquidez, reduce la dependencia de los ciclos de liquidación tradicionales y ayuda a administrar capital de trabajo, respaldar operaciones transfronterizas y participar en el comercio global con mayor rapidez.

PayPal detalló que las reservas están completamente respaldadas por depósitos en dólares estadounidenses, bonos del Tesoro de Estados Unidos y equivalentes de efectivo similares. También indicó que PYUSD puede comprarse o venderse a una tasa de $1 por cada PayPal USD.