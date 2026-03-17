Economía

¿Envía dinero al exterior? Esta nueva opción digital busca reducir el costo de las remesas

La ‘stablecoin’ de PayPal ya opera en Costa Rica y otros mercados con promesa de abaratar envíos de dinero y acelerar retiros

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Por Damián Arroyo C.
PYUSD se expande dentro de PayPal y se perfila como una herramienta para remesas, pagos globales y liquidez más rápida.
PYUSD se expande dentro de PayPal y se perfila como una herramienta para remesas, pagos globales y liquidez más rápida. (PayPal /Cortesía)







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Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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