Encuesta con empresarios turísticos revela cuál es la ‘urgencia máxima’ para el próximo gobierno

Encuesta de Priorización del Turismo, realizada por el Centro de Estudios de Turismo, incluyó 75 respuestas de representantes del sector turístico en el país

Por Arianna Villalobos Solís

La Encuesta de Priorización del Turismo, divulgada este lunes por el Centro de Estudios de Turismo (CET) y aplicada a empresarios y representantes del sector, identificó las principales urgencias que deberá atender el próximo gobierno.








Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

