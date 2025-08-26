Encuesta con empresarios turísticos revela cuál es la ‘urgencia máxima’ para el próximo gobierno

La Encuesta de Priorización del Turismo, divulgada este lunes por el Centro de Estudios de Turismo (CET) y aplicada a empresarios y representantes del sector, identificó las principales urgencias que deberá atender el próximo gobierno.

De acuerdo con los datos recopilados, se consultó a los participantes sobre las medidas que el sector turístico demanda al próximo gobierno con carácter urgente. En primer lugar, se ubicó la seguridad en las zonas turísticas.

Esta opción obtuvo la calificación más alta, con un 4,92 en una escala de 1 a 5 puntos, en donde 5 es de mayor urgencia y 1 la menor, lo que, según el informe del CET, reafirma la existencia de un consenso del sector en torno a este tema.

El resultado refleja que la seguridad no solo es la principal prioridad interna, sino también una exigencia de liderazgo gubernamental. La expectativa es que las autoridades asuman un papel protagónico en la protección de los destinos turísticos.

La segunda acción prioritaria señalada en la encuesta corresponde al diseño de una política monetaria y cambiaria que resguarde la competitividad del destino.

Con una calificación de 4,55, este resultado se vincula directamente con la apreciación del colón, identificada como una de las principales amenazas.

La gobernanza participativa se ubicó como otra de las principales prioridades para el próximo gobierno, al alcanzar la tercera posición con una calificación de 4,47. De acuerdo con la encuesta, este resultado evidencia la necesidad de transformar la relación entre los sectores público y privado en el ámbito turístico.

Las acciones restantes que se prevén por parte del siguiente gobierno, recopiladas en la categoría “agenda gubernamental integral”, abarcan el financiamiento de parques nacionales (4,25), el incremento de la inversión en promoción internacional (4,24), el fortalecimiento de la conectividad aérea y terrestre (4,20), la simplificación de trámites (4,14) y los programas de capacitación (3,94).

Según el informe, estos resultados reflejan la necesidad de apoyo estatal en áreas específicas mediante medidas puntuales, más que a través de una reforma turística de alcance general.

“Se enfatiza la necesidad de mejorar la seguridad como requisito básico para la competitividad del destino, y se insiste en la infraestructura vial y de accesos como condición crítica para el turismo regional y nacional. También se mencionan la simplificación de impuestos y trámites y la urgencia de fortalecer la gobernanza público-privada, con llamados explícitos a establecer metas, mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas.” — Encuesta de Priorización del Turismo, CET.

Otros hallazgos

El documento divulgado por el CET también evidenció que las personas encuestadas consideraron fundamental impulsar el desarrollo de destinos turísticos desde lo local, así como innovar en la estrategia de posicionamiento internacional del país.

“Ambas prioridades reflejan la necesidad de un balance entre la proyección externa de Costa Rica en los mercados globales y la diversificación interna de la oferta a través del fortalecimiento territorial”, señala el documento.

Asimismo, en un nivel intermedio de importancia se ubicó la promoción de la formalización de las empresas turísticas y la necesidad de elevar la calidad del servicio a través de formación técnica y profesional.

Según la encuesta, esto denota un requerimiento institucional y de capital humano como pilares que sostienen e impulsan la competitividad.

Por último, el informe precisa que la creación de una plataforma de monitoreo con datos abiertos y de fácil uso obtuvo la calificación más baja. Aunque se reconoce su utilidad, es percibida como una prioridad menor frente a necesidades urgentes como la seguridad, la infraestructura y el posicionamiento.

Una encuesta a empresarios y representantes del sector turístico en Costa Rica revela las urgencias que el próximo gobierno debe atender. (Albert Marin/Homicidio en barrio González La)

Sobre la encuesta

La encuesta elaborada por el CET utilizó un diseño transversal con metodología mixta, que combinó preguntas cerradas con escalas de Likert y abiertas para captar tanto patrones cuantitativos como cualitativos.

El instrumento se dividió en nueve secciones principales, que abarcaron desde el perfil empresarial hasta recomendaciones dirigidas a los candidatos presidenciales.

La muestra final incluyó 75 respuestas, las cuales reflejaron la representatividad de distintos sectores turísticos, entre ellos alojamiento, transporte, operadores, autorrentistas y guías.

El CET recibió las respuestas de los empresarios del sector entre el 31 de julio y 18 de agosto pasado.