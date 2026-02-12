Empresas y consumidores de Estados Unidos soportaron el 90% de la carga por los aranceles, según la Fed de Nueva York

Un informe de la Fed de Nueva York y estudios internacionales coinciden: los aranceles de 2025 funcionaron como un 'autogol' económico que terminó afectando principalmente al mercado estadounidense.

Madrid. Los consumidores y las empresas estadounidenses fueron quienes finalmente soportaron la mayor carga económica derivada de los elevados aranceles impuestos por Washington durante 2025, según un estudio publicado por la Reserva Federal (Fed) de Nueva York.

“Observamos que casi el 90% de la carga económica de los aranceles recayó sobre las empresas y los consumidores estadounidenses”, señalan los autores del análisis en el blog de la entidad tomando como referencia los datos de importación hasta noviembre de 2025.

En este sentido, estiman que el 94% de la incidencia arancelaria recayó en Estados Unidos durante los primeros ocho meses de 2025, ya que un arancel del 10% provocó una disminución de tan solo 0,6 puntos porcentuales en los precios de las exportaciones extranjeras.

No obstante, la repercusión arancelaria en los precios de las importaciones disminuyó en la última parte del año y una mayor proporción recayó en los exportadores extranjeros a finales de año, ya que, en noviembre, un arancel del 10% se asoció con una disminución del 1,4% en los precios de las exportaciones extranjeras, “lo que sugiere una repercusión del 86% en los precios de las importaciones estadounidenses”.

“En resumen, las empresas y los consumidores estadounidenses siguen soportando la mayor parte de la carga económica de los elevados aranceles impuestos en 2025”, concluyen.

Los hallazgos publicados por la Fed de Nueva York se alinean con los recogidos en un reciente estudio del Instituto Kiel de Alemania, que el pasado mes de enero estimó que los importadores y consumidores estadounidenses asumen el 96% del costo arancelario, mientras que los exportadores extranjeros absorben solo alrededor del 4%, por lo que calificó las tarifas impuestas por Washington como “un autogol”.

De su lado, un informe de la Oficina Nacional de Análisis Económico (NBER), liderado por Gita Gopinath, exsubdirectora del Fondo Monerario Internacional (FMI), apunta que la transmisión arancelaria es generalizada y, si bien el shock arancelario de 2025 aún no es tan grande como sugieren los anuncios políticos, “sus costos recaen en gran medida sobre Estados Unidos”, ya que los exportadores, en promedio, no han bajado sus precios.

De tal modo, según la metodología empleada, el estudio de NBER estima una tasa de transferencia arancelaria del 80% durante el episodio proteccionista de 2018-2019 y del 94% durante 2025, aunque apunta que esta tasa más alta probablemente refleja el horizonte más corto estudiado.