Economía

Empresas de Costa Rica podrán acceder a fondos de hasta $20 millones del Reino Unido y Onudi para tecnologías limpias

Empresas, consorcios y centros tecnológicos de Costa Rica podrán postular proyectos para obtener financiamiento internacional millonario

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Por Silvia Ureña Corrales
Mano sosteniendo varios billetes de dólar en efectivo, representando la oferta de divisas en Costa Rica y las proyecciones del Banco Central para 2025.
Onudi y Reino Unido abrieron un fondo internacional para empresas con proyectos de tecnologías limpias listos para escalar. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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