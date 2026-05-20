Empresas de Costa Rica podrán acceder a fondos de hasta $20 millones del Reino Unido y Onudi para tecnologías limpias

Onudi y Reino Unido abrieron un fondo internacional para empresas con proyectos de tecnologías limpias listos para escalar.

La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (Onudi) y el Gobierno del Reino Unido abrieron una convocatoria internacional que permitirá a empresas costarricenses acceder a financiamiento de entre $1 millón y $20 millones para proyectos de tecnologías limpias y descarbonización industrial. La iniciativa estará disponible hasta el 18 de junio de 2026.

La facilidad Accelerate-to-Demonstrate (A2D) Facility busca impulsar proyectos que ya superaron la etapa de laboratorio y que están listos para probarse en condiciones reales dentro de mercados emergentes. El programa prioriza iniciativas con potencial de escalamiento industrial y capacidad de atraer inversión adicional.

La convocatoria se enfoca en cuatro áreas estratégicas: minerales críticos, hidrógeno limpio, energía inteligente y descarbonización industrial. Onudi indicó que los recursos no financiarán investigaciones básicas ni pilotos tempranos, sino proyectos demostrativos con viabilidad técnica, comercial y operativa avanzada.

Empresas, consorcios, centros tecnológicos e instituciones industriales podrán participar siempre que cuenten con tecnologías listas para validarse en condiciones reales. Además, las propuestas deberán incluir planes de implementación operativa, capacitación y transferencia de conocimiento.

Costa Rica aparece como uno de los países con potencial para aprovechar este tipo de financiamiento debido al avance de iniciativas en bioeconomía, economía circular y energías limpias.

Johannes Dobinger, representante de Onudi para México y Centroamérica, señaló que el reto del país ahora consiste en acelerar la ejecución de proyectos técnicamente sólidos y con impacto transformador.

La facilidad A2D evaluará criterios como escalabilidad, cofinanciamiento asegurado, viabilidad comercial, gestión de riesgos ambientales y sociales, así como inclusión social y enfoque de género.

El financiamiento contempla cinco modalidades, incluida una categoría especial para proyectos demostrativos de gran escala con subvenciones de hasta $20 millones. Onudi destacó que estas iniciativas deberán contar con condiciones habilitantes como respaldo institucional, infraestructura o alianzas estratégicas.

El embajador británico en Costa Rica, Edward Stevens, afirmó que la transición energética global requiere alianzas e innovación para fortalecer industrias sostenibles y resilientes en países en desarrollo.

Las organizaciones interesadas podrán presentar sus postulaciones mediante el portal de procurement de Onudi, donde también se encuentra disponible el formulario oficial de aplicación: Portal de Procurement de ONUDI