Empresa estadounidense de dispositivos médicos se instalará en Cartago

La empresa estadounidense Mozarc Medical anunció la instalación de una nueva planta de manufactura de dispositivos médicos en Cartago, dedicada a la producción de catéteres de acceso renal.

Mozarc Medical, empresa estadounidense de dispositivos médicos avanzados, instalará en Cartago una planta y contratará personal a partir de junio, aunque no detallaron cuántas plazas.

La nueva infraestructura de aproximadamente 4.500 metros cuadrados, ubicada en Zona Franca La Lima, se dedicará a la producción de catéteres de acceso renal, un componente esencial para el tratamiento de condiciones de los riñones tanto crónicas como agudas.

El acondicionamiento de la planta iniciará en enero de 2026 y se prevé que las operaciones inicien en setiembre próximo, se informó por medio de un comunicado de prensa conjunto del Ministerio de Comercio Exterior (Comex) y la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).

Hasta noviembre pasado, las exportaciones de dispositivos médicos totalizaban $10.168 millones, equivalentes al 48% del total de colocaciones de bienes en el exteroior. El 69% se dirigen hacia EE. UU.

En Costa Rica operan más de 100 empresas de dispositivos médicos. La mayoría de estas empresas provienen de Estados Unidos, Alemania, Japón, Reino Unido y Países Bajos, de acuerdo con Procomer.

El director ejecutivo de Mozarc Medical, Ven Manda, destacó que la reputación de Costa Rica, por su excelencia y su sólido ecosistema en la manufactura de dispositivos médicos, la convierten en una ubicación ideal para esta nueva planta.

“Aquí produciremos catéteres avanzados de acceso renal —tecnologías y productos críticos para brindar terapias de diálisis y atención a pacientes que dependen de ellas—, contribuyendo a que las personas puedan llevar vidas más saludables. Esperamos establecer esta instalación en los próximos meses y años”, indicó Manda.

Las nuevas plazas de empleo estarán enfocadas en nuevas oportunidades de áreas como producción, ingeniería, calidad, investigación y desarrollo (I+D), cadena de suministro y posiciones de liderazgo.

La empresa estima que las nuevas vacantes se estarán publicando a partir de junio de 2026. Las personas interesadas en aplicar a las futuras posiciones pueden conocer más detalles y postularse a través del portal de aplicaciones de la empresa.

Laura López, gerente general de Procomer, destacó que el talento humano calificado, la sólida experiencia productiva y el ecosistema de suplidores especializado, ha permitido que nuevas empresas tengan a Costa Rica como primera opción para este tipo de proyectos.

Por su parte, Fernando Carazo, gerente general de Zona Franca La Lima, que este año inicia con 10.000 empleos en el complejo de empresas, 1.500 más que en 2025.

“La inversión, sostenibilidad y desarrollo han sido y seguirán siendo nuestra prioridad para garantizar talento humano altamente calificado, infraestructura de primer mundo y un ecosistema que le permita a las empresas seguir creciendo”, refirió Carazo.