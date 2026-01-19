Economía

Empresa estadounidense de dispositivos médicos se instalará en Cartago

Mozarc Medical fabricará catéteres de acceso renal en nueva planta en Cartago. A partir de esta fecha pueden aplicar a plazas vacantes.

Por Gustavo Ortega Campos
Logotipo de Mozarc Medical en sus instalaciones, empresa estadounidense que abrirá una nueva planta de dispositivos médicos en Cartago para fabricar catéteres de acceso renal en Costa Rica.
La empresa estadounidense Mozarc Medical anunció la instalación de una nueva planta de manufactura de dispositivos médicos en Cartago, dedicada a la producción de catéteres de acceso renal. (Cortesía Prco/Cortesía Procomer)







Dispositivos médicosMozarc Medicalcáteteresinversión extranjera
Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

