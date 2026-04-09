Economía

Empresa costarricense renuncia a régimen de zonas francas por imposibilidad de competir con importadores

La compañía fabricaba guantes de examinación

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Por Sebastián Sánchez
Doctor, examen médico, guantes fotografía Shutterstock
Empresa Nitrile Gloves se dedicaba, en el régimen de zonas francas, a la fabricación de guantes. (Shutterstock)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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