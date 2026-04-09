Empresa costarricense renuncia a régimen de zonas francas por imposibilidad de competir con importadores

Empresa Nitrile Gloves se dedicaba, en el régimen de zonas francas, a la fabricación de guantes.

La empresa costarricense Nitrile Gloves Sociedad Anónima renunció a los beneficios del régimen de zonas francas por la imposibilidad de competir con los precios de los importadores locales, en el mercado de guantes de examinación para el sector de implementos médicos y alta tecnología.

El Poder Ejecutivo aceptó la solicitud de la compañía tras un informe técnico favorable de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer).

Nitrile Gloves empezó operaciones en el régimen de zonas francas con el objetivo de fabricar guantes. Al momento de la inversión inicial, el precio de mercado de la caja de 100 unidades oscilaba entre los $12 y los $20. No obstante, la saturación del mercado durante la pandemia de la Covid-19 causó un desplome en los valores internacionales una vez superada la emergencia sanitaria.

Ante las autoridades, la firma detalló que los guantes importados entraron con un valor de apenas $1,3 por caja, mientras que el costo de manufactura en Costa Rica era de $6,76 en condiciones óptimas. La empresa calificó como “imposible” la competencia contra los importadores locales bajo esas circunstancias económicas.

Además del alto costo de producción, la compañía afrontó serias dificultades para colocar su mercadería en el mercado de zonas francas. La competencia ofrecía precios mucho más competitivos, lo que cerró las oportunidades comerciales para la planta procesadora.

Los documentos de renuncia se presentaron entre noviembre del 2025 y febrero del 2026. El Poder Ejecutivo avaló la renuncia este 8 de abril y confirmó que la empresa mantenía vigente su depósito de garantía.

La decisión se formalizó mediante un acuerdo firmado por el ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, y el viceministro de la Presidencia, Jorge Rodríguez Bogle, en representación del presidente de la República, Rodrigo Chaves.

El régimen de zonas francas concede beneficios, entre ellos la exoneración del impuesto de renta, a empresas que se comprometan a invertir una determinada cantidad de dinero y a generar un número de empleos directos en el país, entre otros requisitos.

Entre enero del 2025 y el 16 de febrero del 2026, la Presidencia de la República y el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) otorgaron el Régimen de Zona Franca a 68 empresas mediante acuerdos ejecutivos. Algunas ya instaladas en el país acordaron reinversiones; el plazo más amplio concluye en 2033.

En conjunto, estas compañías se comprometieron a invertir $2.439,3 millones en el país.