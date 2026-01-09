Economía

Empresa abre vacantes para trabajar en el aeropuerto Juan Santamaría

Personas interesadas en empleo formal y estable podrán acercarse a una feria de reclutamiento en Alajuela, donde se ofrecerán plazas vinculadas con la seguridad en instalaciones aeroportuarias

Por Silvia Ureña Corrales
Una feria de empleo en Alajuela reclutará agentes de seguridad de la aviación el 10 de enero del 2026, con vacantes dirigidas a residentes de la zona.







