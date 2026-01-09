Empresa abre vacantes para trabajar en el aeropuerto Juan Santamaría

Una feria de empleo en Alajuela reclutará agentes de seguridad de la aviación el 10 de enero del 2026, con vacantes dirigidas a residentes de la zona.

Una feria de empleo enfocada en el puesto de agente de seguridad de la aviación se realizará este sábado 10 de enero del 2026 en Alajuela, con el objetivo de reclutar personal para labores vinculadas con la seguridad aeroportuaria en el aeropuerto Juan Santamaría.

La actividad se llevará a cabo en el Centro de Comercio Internacional, en Alajuela, específicamente en la oficina 73, entre las 7:30 a. m. y las 11 a. m., según informó la organización a cargo del proceso de reclutamiento, ACSI (Aviation Security).

El puesto está dirigido a personas interesadas en desempeñarse como agentes de seguridad de la aviación, una función clave para la protección de pasajeros, personal y operaciones dentro del entorno aeroportuario.

Entre los requisitos solicitados se encuentra haber aprobado o estar cursando el noveno año, contar con el curso básico de seguridad privada, así como tener vigentes las huellas dactilares y la evaluación psicológica. El carné de agente de seguridad privada se considera deseable, pero no obligatorio.

La convocatoria prioriza a personas que residan en Alajuela, Heredia o zonas cercanas al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, debido a la naturaleza operativa del puesto.

La organización indicó que las personas seleccionadas tendrán acceso a estabilidad laboral, beneficios de ley, así como oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional dentro de un entorno de trabajo formal y seguro.

Las personas interesadas deben presentarse con su currículum actualizado durante el horario establecido. Para consultas adicionales, se habilitó el número telefónico 8754-2772.