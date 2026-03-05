Economía

Empleo en Costa Rica: así cerró el mercado laboral en el trimestre que finalizó en enero

Conozca los detalles de la Encuesta Continua de Empleo publicada por el INEC.

EscucharEscuchar
Por Arianna Villalobos Solís
Viernes Negro, Avenida Central
La población ocupada en Costa Rica fue de 2.168.918 de personas al cierre del trimestre móvil terminado en enero. Vea cómo se comportó el mercado laboral los últimos tres meses. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ECEEmpleoPoblación con empleoIndicadoresINEC
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.