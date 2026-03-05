Empleo en Costa Rica: así cerró el mercado laboral en el trimestre que finalizó en enero

La población ocupada en Costa Rica fue de 2.168.918 de personas al cierre del trimestre móvil terminado en enero. Vea cómo se comportó el mercado laboral los últimos tres meses.

La población ocupada en las ramas de comercio y reparación, así como en actividades profesionales y administrativas de apoyo, disminuyó al cierre del trimestre móvil terminado en enero, según la última Encuesta Continua de Empleo (ECE) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), divulgada este jueves 5 de marzo.

El sector de comercio y reparación resulta clave, pues concentra la mayor cantidad de trabajadores en el país. Durante el periodo analizado, entre noviembre de 2025 y enero de 2026, el 16,2% de la población ocupada —equivalente a 352.000 personas— se desempeñaba en labores vinculadas con esta actividad.

En ese contexto, el INEC reportó una caída de 35.000 trabajadores en comercio y reparación, mientras que las actividades profesionales y administrativas de apoyo registraron una disminución de 46.000 personas.

Ambas variaciones fueron estadísticamente significativas en comparación con el mismo periodo del año anterior, según el INEC.

En particular, en la rama de actividades profesionales y administrativas de apoyo se registró una disminución significativa de 23.000 mujeres ocupadas.

Pese a estos cambios, la población ocupada en Costa Rica alcanzó 2.168.918 personas al cierre del trimestre móvil, de las cuales 1.322.803 eran hombres y 846.115 mujeres.

El total representa 69.457 trabajadores menos que en el mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 2.238.375 ocupados. No obstante, el INEC aclaró que la diferencia no constituye una variación estadísticamente significativa.

La población ocupada en Costa Rica incluye a quienes participaron en la producción de bienes y servicios y trabajaron al menos una hora durante la semana de referencia de la encuesta.

A nivel nacional, la tasa de ocupación entre las personas de 15 años y más fue de 50,7%. Por sexo, el indicador alcanzó 61,8% en hombres y 39,6% en mujeres.

El INEC indicó que esta tasa registró una disminución estadísticamente significativa de 2,2 puntos porcentuales (p. p.) a nivel nacional respecto al mismo trimestre del año anterior: 2,5 p. p. en hombres y 1,9 p. p. en mujeres.

No obstante, los movimientos dentro de las distintas ramas económicas compensaron esas variaciones, pues la población ocupada en general no registró un cambio relevante.

De las 2.168.918 personas ocupadas en el trimestre, cerca de 1,61 millones eran asalariadas, lo que representó el 74,4% del total. Además, 543.000 trabajaban de forma independiente y 13.000 se desempeñaban como auxiliares no remunerados.

En cuanto a la participación en el mercado laboral, la tasa neta nacional —que mide el porcentaje de personas de 15 años o más dentro de la fuerza laboral— fue de 54,3%.

Este indicador se ubicó en 66,0% para los hombres y en 42,5% para las mujeres. Según el INEC, presentó una disminución estadísticamente significativa frente al mismo trimestre del año previo: 2,6 p. p. a nivel nacional, 2,7 p. p. en hombres y 2,5 p. p. en mujeres.

Pese a este comportamiento en la tasa, la fuerza de trabajo nacional se ubicó en 2.323.108 personas. Esta cifra no presentó una variación estadísticamente significativa en comparación con el mismo trimestre del año anterior, cuando alcanzó 2.406.133.