Economía

Emmanuel Macron anuncia inversiones extranjeras ‘récord’ en Francia por 93.000 millones de euros

Francia ha atraído la mayor cantidad de inversión extranjera en Europa durante siete años consecutivos, según la consultora EY.

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Por AFP
El presidente de Francia Emmanuel Macron.
Macron, que abandonará el poder en menos de un año, quiere convertir a Francia en un líder mundial en IA y anunció en mayo unos 1.550 millones de euros de inversión pública para desarrollar tecnologías cuánticas y semiconductores. (YOAN VALAT/AFP)







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