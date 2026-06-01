Emmanuel Macron anuncia inversiones extranjeras ‘récord’ en Francia por 93.000 millones de euros

Macron, que abandonará el poder en menos de un año, quiere convertir a Francia en un líder mundial en IA y anunció en mayo unos 1.550 millones de euros de inversión pública para desarrollar tecnologías cuánticas y semiconductores.

El presidente Emmanuel Macron anunció este lunes 1.° de junio inversiones extranjeras “récord” en Francia por 93.000 millones de euros (unos $108.000 millones), incluidas en IA, en el marco del foro anual con empresarios donde apostó a su “credibilidad” para su implementación.

Organizada en el Palacio de Versalles, en las afueras de París, esta novena edición de “Choose France”, que el centroderechista Macron creó tras llegar al poder en 2017 para atraer inversiones extranjeras, registró anuncios de inversiones por 93.000 millones de euros, que representan la creación de 15.600 empleos.

“Todo lo que han firmado aquí, todo lo que se ha anunciado durante estos días... se ejecutará y se cumplirá dentro de los plazos”, dijo Macron en un discurso en inglés dirigido a líderes empresariales extranjeros.

“Pongo mi credibilidad sobre la mesa ante ustedes”, añadió el mandatario, mientras persisten las dudas sobre el futuro del evento después de que deje el cargo en 2027.

El foro de este año superó así las promesas realizadas durante las ediciones anteriores, que ascendían a 87.000 millones de euros.

El nuevo monto corresponde a 71 anuncios realizados en relación con esta cumbre, entre ellos 45.000 millones de euros prometidos este fin de semana, de aquí a 2031, por el gigante tecnológico japonés SoftBank, para un colosal proyecto de centros de datos.

También en el ámbito digital, el gestor de activos canadiense Brookfield invertirá 10.000 millones de euros adicionales en infraestructuras relacionadas con la inteligencia artificial en Francia, para alcanzar hasta 30.000 millones en total.

“Francia es un buen destino para las infraestructuras de IA”, explicó a la prensa Sikander Rashid, de Brookfield, para quien el país cuenta con una “administración muy favorable” a su desarrollo y “una importante producción de energía nuclear”.

Durante el foro, celebrado en el palacio de Versalles, al sur de París, también se prevé el anuncio de inversiones sobre semiconductores, minerales críticos, electrificación de tractores y camiones, acero y sanidad, declaró el presidente francés.

Francia ha atraído la mayor cantidad de inversión extranjera en Europa durante siete años consecutivos, según la consultora EY.

El país ha atraído especialmente más proyectos vinculados a la inteligencia artificial que cualquier otro lugar de Europa, pero la industria se ha resentido, en particular los sectores del automóvil, la química y la metalurgia.

Para el economista Sylvain Bersinger, los anuncios en Versalles “no deben ocultar que, en términos generales, la inversión empresarial en Francia está deprimida” y que el objetivo de “reindustrialización” se quedó por el momento en “buenas intenciones”.

Macron, que abandonará el poder en menos de un año, quiere convertir a Francia en un líder mundial en IA y anunció en mayo unos 1.550 millones de euros de inversión pública para desarrollar tecnologías cuánticas y semiconductores.

“Estamos claramente recuperando el retraso que teníamos en materia de capacidades de cálculo en Europa” con respecto a Estados Unidos y China, afirmó este lunes el presidente francés.