Economía

Embajada de Estados Unidos en Costa Rica abrió vacante con salario de ¢1,8 millones: así puede aplicar

Revise quiénes pueden postularse, qué experiencia solicitan y los documentos necesarios para aplicar

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Por Silvia Ureña Corrales
La Embajada de Estados Unidos en Costa Rica anunció que su país ofrece millonarias recompensas, de hasta $10 millones, a quienes suministren información sobre el robo de combustible que ayuda a financiar a los carteles y organizaciones transnacionales del narcotráfico.
La Embajada de Estados Unidos en Costa Rica abrió una vacante con salario de ¢1,8 millones y recepción de solicitudes hasta mayo. (Tomada de Internet)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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