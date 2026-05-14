Embajada de Estados Unidos en Costa Rica abrió vacante con salario de ¢1,8 millones: así puede aplicar

La Embajada de Estados Unidos en Costa Rica abrió una vacante con salario de ¢1,8 millones y recepción de solicitudes hasta mayo.

La Embajada de Estados Unidos en Costa Rica abrió un proceso de contratación para el puesto de especialista en coordinación de contenido estratégico, una plaza enfocada en comunicación digital, redes sociales y participación pública. El salario mensual será de ¢1.805.590 y la convocatoria permanecerá abierta hasta el 22 de mayo.

La vacante corresponde a la oficina de Diplomacia Pública de la misión diplomática en San José. El puesto será permanente, presencial y con jornada completa de 40 horas semanales, de lunes a viernes.

Entre las funciones del cargo destaca la supervisión de las plataformas digitales de la embajada, incluida la gestión de redes sociales y contenido para distintos públicos en Costa Rica. Además, la persona seleccionada deberá coordinar estrategias de comunicación, investigaciones de audiencia y evaluaciones de impacto de campañas.

La entidad indicó que el puesto también contempla el desarrollo de políticas sobre el uso de tecnologías digitales y protocolos de comunicación en situaciones de crisis. Asimismo, incluye capacitación interna para funcionarios que participen en iniciativas de interacción digital.

Como requisito académico, la embajada solicita un título universitario en comunicación, relaciones internacionales, ciencias políticas, mercadeo, negocios o carreras afines. También exige al menos cuatro años de experiencia progresiva en comunicación, análisis de mercado, participación pública y gestión de proyectos en entornos multiculturales o multinacionales.

La persona aspirante deberá dominar inglés y español de forma fluida, tanto oral como escrita. El proceso de selección puede incluir pruebas de idioma o habilidades técnicas. Además, la persona contratada deberá aprobar una investigación de antecedentes para obtener una certificación de seguridad tipo Public Trust.

La convocatoria está abierta para cualquier persona interesada. La embajada detalló que las postulaciones deben realizarse mediante la plataforma oficial de reclutamiento y que los candidatos deberán adjuntar documentos como cédula o residencia, título universitario y currículum.