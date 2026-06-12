Elon Musk, a punto de convertirse en el primer billonario de la historia con la salida a bolsa de SpaceX

Elon Musk podría convertirse en el primer billonario de la historia tras la histórica salida a bolsa de SpaceX, valorada en cerca de $1,77 billones y considerada la mayor oferta pública inicial registrada hasta la fecha.

Madrid. SpaceX fijó finalmente un precio de $135 para los 555,6 millones de títulos que la compañía ofrecerá en su salto a la Bolsa, con el que levantará unos $75.000 millones en lo que se considera la mayor salida a bolsa de la historia, que deja a Elon Musk al borde de alcanzar un patrimonio personal de un billón de dólares.

Según los cálculos de la revista Forbes, el precio fijado para las acciones de SpaceX implica una capitalización de mercado de $1,77 billones para la compañía, elevando en unos $188.000 millones la fortuna del empresario de origen sudafricano, hasta alcanzar una cifra estimada de $982.000 millones.

De este modo, dado que en gran medida el patrimonio estimado de Musk depende de las oscilaciones en la cotización de las participaciones que mantiene en sus empresas, si el precio de las acciones de Tesla se mantiene sin cambios y el de los títulos de SpaceX sube a $138,50 una vez que comenzaron a cotizar este viernes, Musk se convertirá en el primer billonario de la historia.

Alternativamente, la fortuna estimada de Elon Musk también alcanzará el hito del billón de dólares si las acciones de Tesla suben de $399 a $424 por acción y las de SpaceX se mantuvieran en $135, un escenario que la publicación especializada considera menos probable.

El empresario, que se desempeña como presidente, consejero delegado y director técnico de SpaceX, posee 4.800 millones de acciones del fabricante de cohetes, valoradas en $644.000 millones, además de 350 millones de opciones sobre acciones con un precio de ejercicio de $8,40 por acción, valoradas en $44.000 millonea, lo que le otorga una participación del 38% en la compañía, valorada en $688.000 millones al precio de la salida a bolsa.

Forbes había valorado la participación estimada del 40% de Musk (antes de la dilución derivada de la oferta pública) en alrededor de $500.000 millones.

Asimismo, es dueño de algo más del 10% de Tesla, cuya capitalización bursátil ronda los $1,5 billones, valorada en $165.000 millones, además de opciones para adquirir otra participación de casi el 8%, valorada en $114.000 millones.

Su patrimonio neto se completa con participaciones menores en su empresa emergente de interfaces cerebrales Neuralink y en Boring Company, además de varios miles de millones de dólares procedentes de ventas anteriores de acciones de Tesla, resume la publicación.

La mayor OPI de la historia

SpaceX confirmó este jueves un precio de $135 dólares para cada una de los 555,5 millones de acciones de la compañía comercializadas en la oferta pública inicial (OPI), lo que permitirá a la empresa recaudar $75.000 millones en un primer momento, aunque las entidades que actuarán como garantes de la transacción podrán vender otros 83,3 millones de títulos, que elevarían el monto de la operación a $86.250 millones.

De este modo, SpaceX se convertirá en la mayor salida a bolsa de la historia, superando ampliamente el registro de la petrolera Saudi Aramco, que en 2019 recaudó $29.400 millones.

Además, con una valoración de más de $1,77 billones de dólares, la compañía pasará instantáneamente a formar parte de las diez mayores cotizadas del mundo.

En la documentación registrada ante la SEC previamente al comienzo de la negociación de sus acciones, SpaceX advirtió de que Elon Musk poseerá aproximadamente el 91,6% de las acciones ordinarias de Clase B en circulación, así como el 82,4% del poder de voto total (o el 82,3% si los suscriptores ejercen su opción), por lo que la compañía será considerada una “empresa controlada” según las normas de gobierno corporativo de Nasdaq y Nasdaq Texas.

Además, SpaceX advirtió de que no prevé declarar ni pagar dividendos en efectivo a los titulares de las acciones ordinarias de la compañía “en un futuro próximo”, sino que contempla retener las ganancias futuras, si las hubiere, para financiar el crecimiento del negocio, aunque la futura política de dividendos quedará a discreción del consejo de administración y dependerá de las condiciones vigentes en el momento, incluyendo los resultados de operaciones.