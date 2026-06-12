Economía

Elon Musk, a punto de convertirse en el primer billonario de la historia con la salida a bolsa de SpaceX

Tras el debut de SpaceX a $135 por acción, la fortuna de Elon Musk roza los $982.000 millones. Si el título ‘SPCX’ sube hoy a $138,50 en Wall Street, se convertirá en el primer billonario de la historia

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Por Europa Press
Elon Musk participa en el acto de debut bursátil de SpaceX en el Nasdaq. Detrás del empresario aparece el logotipo de SpaceX y varios colaboradores de la compañía durante la ceremonia de apertura de mercado.
Elon Musk podría convertirse en el primer billonario de la historia tras la histórica salida a bolsa de SpaceX, valorada en cerca de $1,77 billones y considerada la mayor oferta pública inicial registrada hasta la fecha. (Europa Press /Europa Press)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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