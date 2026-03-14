Economía

El ROP no es una alcancía

¿Retirar todo el ROP es realmente una buena noticia? La vaciar la cuenta de pensión complementaria podría ser una trampa para su futuro financiero

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Por José Luis Arce
A partir de abril de 2025, los pensionados del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) en Costa Rica estarán bajo un nuevo esquema de administración de fondos, según lo establecido por la Superintendencia de Pensiones (Supén). El ajuste busca brindar mayor estabilidad y seguridad financiera a los jubilados.
El plan legislativo para permitir el retiro acelerado del ROP promete dinero inmediato a los pensionados, pero abre interrogantes sobre sus efectos en la inflación, la deuda pública y la sostenibilidad del sistema de pensiones costarricense. (Canva/Canva)







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