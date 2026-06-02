Economía

El Rey abrirá nueva tienda y contratará 164 personas: vea cómo aplicar

Una nueva feria de empleo abrirá oportunidades para quienes buscan trabajo en San José. Conozca los perfiles requeridos, los beneficios y cómo postularse

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Por Silvia Ureña Corrales
Más de 300 vacantes disponibles en feria de empleo de Almacenes El Rey. También se puede aplicar en línea.
La nueva sucursal de Almacenes El Rey en Guadalupe generará 164 empleos. La recepción de currículos será el 18 de junio. (Cortesía /Cortesía)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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