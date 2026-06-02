El Rey abrirá nueva tienda y contratará 164 personas: vea cómo aplicar

La nueva sucursal de Almacenes El Rey en Guadalupe generará 164 empleos. La recepción de currículos será el 18 de junio.

La expansión del sector comercio mantiene la generación de empleo en distintos puntos del país. En ese contexto, Almacenes El Rey anunció la contratación de 164 personas para la operación de una nueva sucursal en Guadalupe, San José, cuya apertura está prevista para finales del segundo semestre de este año.

La empresa realizará una feria de empleo presencial el próximo 18 de junio en la Municipalidad de Guadalupe, entre las 9 a. m. y las 3 p. m. Las personas interesadas podrán presentar su currículo en formato físico o digital.

Las vacantes corresponden a puestos de cajeros, dependientes, oficiales de seguridad y cocineras. Según informó la compañía, la contratación forma parte de la puesta en marcha de uno de los establecimientos más grandes de su red comercial.

“Esta apertura representa una gran oportunidad de empleo para personas que buscan estabilidad, crecimiento profesional y formar parte de una empresa sólida y reconocida en el país con múltiples beneficios. Queremos atraer talento con actitud de servicio, compromiso y deseos de desarrollarse junto con nosotros”, señaló Rupert Araya, gerente de Talento Humano de Almacenes El Rey.

La empresa indicó que busca talento con orientación al servicio al cliente, compromiso y disposición para desarrollarse profesionalmente dentro de la organización. Además, señaló que el nuevo local incorporará una área de perfumería y una sección especializada para productos de bebés.

Para los puestos de cajeros y dependientes, la experiencia previa en atención al cliente o labores operativas es deseable, aunque no obligatoria. En el caso de las cocineras, se solicita experiencia en preparación de alimentos y certificación en manipulación de alimentos. Para los oficiales de seguridad, se valora contar con el carné de seguridad privada.

Entre los requisitos generales figuran tener noveno año aprobado, buena comunicación, capacidad para trabajar en equipo y disponibilidad de horarios.

La compañía también destacó beneficios para su personal, entre ellos desayuno y merienda según el horario laboral, licencias con goce de salario, programas de reconocimiento, planes de desarrollo profesional y capacitación continua.

Las personas que no puedan asistir a la actividad presencial tendrán la opción de completar el proceso mediante una postulación en línea, habilitada por la empresa para esta convocatoria.

Almacenes El Rey es una empresa de capital costarricense con presencia en distintas zonas del país. Con la apertura de la nueva sucursal en Guadalupe, la firma amplía su operación comercial y suma nuevas oportunidades de empleo formal.