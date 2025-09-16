Economía

El petróleo sube por ataques ucranianos y sanciones contra Rusia

Precios del petróleo subieron ante el temor de los operadores a una intensificación de los ataques ucranianos contra las infraestructuras petroleras rusas

Por AFP
Las bombas de petróleo se muestran en un campo el 27 de junio de 2024 en Stanton, Texas.
Los precios del petróleo subieron este martes 16 de setiembre (BRANDON BELL/Brandon Bell / AFP)







