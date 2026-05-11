Economía

El petróleo sube ante la falta de avances diplomáticos entre Estados Unidos e Irán

“El bloqueo de las negociaciones agravará la disrupción en el suministro regional”, advirtieron los analistas de Eurasia Group

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Por AFP
Las bombas de petróleo se muestran en un campo el 27 de junio de 2024 en Stanton, Texas.
“El precio del crudo podría estabilizarse en torno a los $100”, según Natasha Kaneva, de JPMorgan. (BRANDON BELL/Brandon Bell / AFP)







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