El metal más caro del mundo no es el oro ni el ródio: este elemento cuesta $27 millones por gramo

Este metal supera al oro y cuesta $27 millones por gramo, emite millones de neutrones y se usa en energía, medicina y petróleo.

El californium-252 es el metal más caro del mundo, con un precio estimado de $27 millones por gramo. Esta cifra lo ubica muy por encima de metales populares como el oro (alrededor de $100 por gramo) y el ródio ($163 por gramo).

Esta enorme diferencia de valor se explica por tres factores principales: escasez extrema, dificultad de producción y aplicaciones estratégicas en sectores clave como la energía nuclear, la industria médica y la exploración petrolera.

Este elemento no existe de forma natural. Se produjo por primera vez en laboratorio durante la década de 1950. Se trata de un metal altamente radioactivo, con una vida media de apenas 2,6 años.

Solo dos instalaciones en el mundo logran fabricarlo: el High Flux Isotope Reactor en Estados Unidos y el SMR3 del Instituto de Investigación Atómica de Rusia.

Fabricar una pequeña cantidad de californium-252 puede tardar casi dos años.

El proceso requiere tecnología avanzada y representa un costo económico significativo. Su atractivo principal está en la emisión de millones de neutrones por microgramo, una propiedad única que lo hace útil para:

Iniciar reactores nucleares

Analizar reservorios petroleros para mejorar perforaciones

para mejorar perforaciones Detectar fallas estructurales en aviones y componentes industriales

en aviones y componentes industriales Producir radiografías especializadas

especializadas Desarrollar tratamientos médicos avanzados

Por sus riesgos y valor estratégico, su comercio está fuertemente regulado a nivel internacional. Solo gobiernos y grandes corporaciones tienen acceso a este metal, y en condiciones muy específicas.

¿Y el oro? ¿Y el ródio?

El oro es considerado un símbolo de riqueza, pero no figura entre los metales más caros por gramo. Su valor se sostiene por su historia como reserva financiera, más que por su escasez o utilidad industrial.

En cambio, el ródio, parte del grupo del platino, sí posee un alto valor comercial. En 2025 alcanzó un precio de $6.000 por onza, lo que equivale a unos $163 por gramo. Este metal se utiliza ampliamente en la industria automotriz, especialmente en la fabricación de catalizadores que reducen la emisión de gases contaminantes.

La mayor parte del ródio proviene de África del Sur, seguida por Rusia. Aunque su precio es menor al del californium-252, el ródio es más accesible. Se negocia en bolsas internacionales como la de Hong Kong, y su liquidez ha aumentado con la creciente demanda por tecnologías sostenibles.

