El impuesto a las personas jurídicas vence el 2 de febrero: estas sociedades deben pagarlo

Sociedades y empresas inscritas deben pagar el Impuesto a las Personas Jurídicas antes del 2 de febrero. El incumplimiento genera multas y restricciones.

El impuesto a las personas jurídicas (IPJ) debe cancelarse a más tardar el 2 de febrero, luego de que el plazo legal de 30 días naturales concluyó durante un fin de semana, recordó el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica.

La obligación aplica para sociedades mercantiles, sucursales de sociedades extranjeras y empresas individuales de responsabilidad limitada inscritas en el país.

El pago corresponde al periodo fiscal anual y debe realizarse durante enero. En el caso de sociedades nuevas, el monto se calcula de forma proporcional desde la fecha de constitución, según la información divulgada por el colegio profesional.

Las autoridades indicaron que el impuesto no es deducible ni compensable con otros tributos. Además, aclararon que las sociedades inactivas también están obligadas a cumplir con este pago, independientemente de que no desarrollen actividad económica.

Sobre las exoneraciones vigentes, el Colegio señaló que aplican para micro y pequeñas empresas inscritas ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, así como para pequeños y medianos productores agropecuarios registrados en el Ministerio de Agricultura y Ganadería y debidamente inscritos como contribuyentes ante el Ministerio de Hacienda. La exoneración rige a partir del periodo fiscal siguiente al cumplimiento de los requisitos.

El monto del IPJ varía según la categoría de la sociedad. Para las sociedades inactivas, las tarifas oscilan entre el 15% y el 30% de un salario base, lo que equivale a montos entre ¢69.330 y ¢231.100, de acuerdo con la información oficial.

El incumplimiento genera consecuencias administrativas y financieras. Entre ellas figuran el cobro de intereses, multas establecidas en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, la imposibilidad de contratar con el Estado y la restricción para emitir certificaciones ante el Registro Nacional.

El Colegio recomendó a los representantes legales verificar con anticipación su situación tributaria y realizar el pago dentro del plazo establecido para evitar sanciones.