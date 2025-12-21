Evite multas: conozca las fechas clave para pagar impuestos y patentes de la Municipalidad de San José

El 31 de diciembre es la fecha límite para pagar impuestos y patentes ante la Municipalidad de San José.

La Municipalidad de San José informó que el 31 de diciembre vence el plazo para pagar el cuarto trimestre de los impuestos de bienes inmuebles y servicios urbanos, así como el primer pago de patentes del 2026.

La institución indicó que estos pagos pueden realizarse a través de su plataforma de servicios, ya sea en línea mediante el sitio web www.msj.go.cr, en el edificio central o en las sucursales del Banco Nacional y el Banco de Costa Rica.

El gobierno local amplía atención presencial y digital para facilitar pagos de impuestos y patentes antes del cierre del año. (FB Municipalidad San José /FB Municipalidad San José)

Para facilitar el cumplimiento tributario, la Plataforma de Servicios permanecerá abierta en horario normal (de 7:30 a. m. a 4 p. m.) los días 22, 23, 29 y 30 de diciembre, según confirmó el gobierno local.

La Municipalidad recomendó a los contribuyentes pagar a tiempo para evitar recargos o multas, y recordó que estos recursos permiten continuar con los servicios y obras municipales.