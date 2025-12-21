El País

Evite multas: conozca las fechas clave para pagar impuestos y patentes de la Municipalidad de San José

Quedan pocos días para evitar recargos en San José. Conozca qué impuestos y patentes debe pagar antes del 31 de diciembre y dónde hacerlo

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
23/10/2024 Municipalidad de San José, fachada. Foto: Rafael Pacheco Granados
El 31 de diciembre es la fecha límite para pagar impuestos y patentes ante la Municipalidad de San José. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCMunicipalidad de San JoséMultasImpuestosPatentes
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.