¿El ‘Black Friday’ perdió fuerza? Comercio extiende descuentos a todo noviembre y enfrenta la competencia del ‘e-commerce’

La Cámara de Comercio expuso que las categorías de productos con mayor demanda durante esta temporada son ropa, calzado, artículos electrónicos y juguetes

Por Mónica Cerdas Gómez
Black Friday
Cámara de Comercio afirma que Viernes Negro es la segunda fecha de mayor impacto para el comercio en Costa Rica.







Black FridayViernes NegroBlack November
