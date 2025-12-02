Economía de Alemania atraviesa su ‘crisis más profunda’ desde la posguerra, advierten industriales

El gobierno del conservador Friedrich Merz afronta el reto de reactivar una economía que lleva más de dos años estancada y se enfrenta a profundos cambios.

La economía alemana atraviesa “su crisis más profunda” desde la posguerra, afirmó este martes 2 de diciembre la principal federación industrial del país, que reprochó al gobierno su inacción pese a un cuarto año consecutivo de caída en la producción.

El modelo industrial alemán se ve debilitado por la competencia internacional, especialmente procedente de China, y por los elevados precios de la electricidad, que minan su competitividad.

“La economía alemana está en caída libre y aun así el gobierno no responde con la firmeza necesaria”, denunció Peter Leibinger, presidente de la Federación de industrias alemanas (BDI), en un comunicado.

“Prevemos este año una caída de la producción del 2%, por lo que la producción industrial retrocederá por cuarto año consecutivo”, señaló el BDI, que llama a las autoridades a emprender un “giro en la política económica, con prioridades claras para la competitividad y el crecimiento”.

“En el tercer trimestre, la producción volvió a caer un 0,9% respecto al trimestre anterior y un 1,2% en términos interanuales”, señaló esta federación.

Consciente de esta crisis profunda, Merz ha prometido una serie de reformas y una simplificación burocrática para impulsar la innovación y reducir los costos de producción.

Pero para los industriales de la mayor economía europea, el gobierno no actúa con la rapidez necesaria.

“Cada mes sin reformas estructurales fuertes costará más empleos”, advirtió el BDI.