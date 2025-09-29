EA, empresa de videojuegos, será comprada en $55.000 millones por consorcio vinculado con yerno de Donald Trump

Portada de EA Sports FC 25, uno de los videojuegos de Electronic Arts (EA).

Washington. La compañía estadounidense Electronic Arts (EA), productora del popular videojuego de fútbol EA Sports FC y el de simulación Los Sims, anunció el lunes su adquisición por parte de un consorcio liderado por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita por $55.000 millones.

El consorcio está conformado por fondos de inversión estadounidenses, entre ellos Affinity Partners, la firma con sede en Miami fundada por Jared Kushner, exasesor de la Casa Blanca y yerno del presidente Donald Trump.

En un comunicado, Andrew Wilson, presidente y director ejecutivo de EA, destacó la labor de los empleados de la compañía y dijo que la adquisición ayudará a “abrir nuevas oportunidades a nivel global”.

EA, que además del EA Sports FC (antes FIFA) es conocida por franquicias populares como Madden NFL y Battlefield, registró ingresos de $7.500 millones en su último ejercicio fiscal.

El cierre de la operación de compra, que aún requiere la aprobación de los accionistas de EA y las autoridades reguladoras, se espera para principios de 2027.

El Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF) ya posee una participación del 9,9% en EA y renovará su inversión existente como parte de la transacción.

El acuerdo se financiará con $36.000 millones en capital de los miembros del consorcio y $20.000 millones en deuda comprometida por JPMorgan Chase.

Una vez finalizado el negocio, EA dejará de cotizar en la bolsa Nasdaq, pero mantendrá su sede en Redwood City, California, y seguirá liderada por Wilson.

El acuerdo marca la última gran inversión del PIF en el sector tecnológico y del entretenimiento, mientras Arabia Saudita busca diversificar su economía más allá del petróleo.