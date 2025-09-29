Economía

EA, empresa de videojuegos, será comprada en $55.000 millones por consorcio vinculado con yerno de Donald Trump

Fondo de Inversión Pública saudí toma el control de Electronic Arts (EA). Cierre de operación se espera a inicios de 2027.

Por AFP
Electronic Arts anunció que Jude Bellingham será la portada de EA SPORTS FC 25, con lanzamiento mundial a finales de año.
Portada de EA Sports FC 25, uno de los videojuegos de Electronic Arts (EA). (ELECTRONIC ARTS/ELECTRONIC ARTS)







EAVideojuegosArabia SauditaElectronic Arts
AFP

