Economía

Duracell instala en Costa Rica su nuevo Centro Global de Servicios y anuncia 130 empleos para 2026

La multinacional de baterías centraliza en Escazú procesos financieros y corporativos para apoyar sus operaciones en América y otros mercados

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
Duracell abre en Escazú un centro global con 70% de plazas en finanzas y proyección de 130 empleos para 2026.
Duracell abre en Escazú un centro global con 70% de plazas en finanzas y proyección de 130 empleos para 2026. (CINDE/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGDuracell
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.