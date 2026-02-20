Duracell instala en Costa Rica su nuevo Centro Global de Servicios y anuncia 130 empleos para 2026

Duracell abre en Escazú un centro global con 70% de plazas en finanzas y proyección de 130 empleos para 2026.

Duracell eligió a Costa Rica para establecer su nuevo Centro Global de Servicios Empresariales, una operación que concentrará procesos estratégicos para su red internacional y que proyecta superar los 130 colaboradores en 2026.

La compañía informó que cerca del 70% de los puestos estarán enfocados en funciones relacionadas con finanzas. También integrará áreas de recursos humanos, atracción de talento, tecnologías de información y soporte empresarial.

El centro se ubica en Escazú Village, en Escazú. Desde esa sede, la empresa centraliza procesos clave del negocio con énfasis en servicios financieros.

Según la compañía, esta apertura marca un hito en su estrategia global de servicios. El objetivo es fortalecer la capacidad para brindar soporte eficiente y escalable a sus operaciones en el mundo.

Duracell cuenta con dos plantas de manufactura en Estados Unidos y cuatro en Bélgica y China. Desde Costa Rica apoyará equipos en Norteamérica, América Latina y otros mercados internacionales.

La empresa indicó que Costa Rica fue seleccionada tras un proceso de evaluación. La decisión respondió al talento profesional disponible, la eficiencia operativa y la trayectoria del país como hub de servicios globales de alto valor.

Lisa McCarthy, COO de Duracell, señaló que el establecimiento del centro en el país forma parte de una estrategia para desarrollar hubs escalables que respalden la operación global. Añadió que Costa Rica ofrece talento, estabilidad y capacidades para brindar soluciones de alta calidad de forma eficiente y a escala.

Duracell es una de las 68 multinacionales que invertirán bajo Zona Franca hasta 2033

La apertura del centro de Duracell también se enmarca dentro del grupo de 68 multinacionales que obtuvieron el Régimen de Zona Franca entre enero del 2025 y el 16 de febrero del 2026. Según una revisión realizada por La Nación con base en acuerdos ejecutivos publicados por el Ministerio de Comercio Exterior en el diario oficial La Gaceta, estas empresas se comprometieron a invertir en conjunto $2.439,3 millones en el país.

En el caso específico de Duracell Service Operations Sociedad de Responsabilidad Limitada, el acuerdo bajo Zona Franca establece una inversión total de $600.000.

El compromiso también incluye la generación de 40 empleos directos al 1.° de abril del 2027, de acuerdo con el decreto ejecutivo correspondiente.

Crecimiento y perfiles requeridos

La empresa emplea actualmente a aproximadamente 50 personas en Costa Rica. La proyección supera los 130 colaboradores en 2026 conforme el centro amplíe su alcance.

Duracell busca profesionales orientados a procesos, con visión global e interés en desarrollarse en un entorno multinacional. El requisito mínimo de inglés es nivel B2. Las personas interesadas pueden postularse en www.duracell.com/careers.

Para CINDE, organización privada especializada en atracción de inversión extranjera directa, la apertura refleja una tendencia creciente en el sector servicios del país.

Ana Romero, gerente de Asesoría de Inversión de CINDE, afirmó que Costa Rica se consolida como destino para integrar procesos sofisticados y de alto valor agregado con impacto en la operación y la toma de decisiones. Indicó que el país compite por relevancia y ofrece un entorno seguro, talento calificado y un ecosistema que facilita el crecimiento.

Romero agregó que la inversión de Duracell representa una apuesta por el crecimiento al combinar talento y tecnología, incluida automatización interna, para desarrollar operaciones de servicios globales con expansión sostenible. Señaló que CINDE acompañó el proceso con información técnica, análisis estratégico y un enfoque basado en datos alineado con la estrategia de expansión de la compañía.