Dos países de Latinoamérica figuran entre los más seguros para jubilarse en 2026

Un informe internacional reveló qué países de Latinoamérica lograron colarse entre los destinos más seguros para jubilarse en 2026 y qué factores explican su posición en el ranking global

Por Silvia Ureña Corrales
Costa Rica y Uruguay son los únicos países de Latinoamérica incluidos entre los destinos más seguros para jubilarse en 2026, según un informe internacional.
Costa Rica y Uruguay son los únicos países de Latinoamérica incluidos entre los destinos más seguros para jubilarse en 2026, según un informe internacional. (Canva /Canva)







