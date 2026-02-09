Dos países de Latinoamérica figuran entre los más seguros para jubilarse en 2026

Costa Rica y Uruguay son los únicos países de Latinoamérica incluidos entre los destinos más seguros para jubilarse en 2026, según un informe internacional.

Dos países de Latinoamérica lograron ubicarse entre los destinos más seguros del mundo para jubilarse en 2026, de acuerdo con un ranking internacional que analiza condiciones de seguridad, estabilidad social y calidad de vida para personas retiradas.

Se trata de Costa Rica y Uruguay, que aparecen en el listado global elaborado por la revista especializada International Living, la cual evalúa destinos internacionales a partir de indicadores de criminalidad, estabilidad política y testimonios de jubilados que residen en el extranjero.

Costa Rica ocupa el décimo lugar del ranking mundial, lo que la convierte en el país mejor posicionado de Centroamérica y uno de los referentes regionales en materia de seguridad para el retiro. Uruguay, por su parte, está en el lugar número 11, también figura entre los países mejor evaluados de la región, gracias a su estabilidad institucional y cohesión social.

El informe se apoya en datos del Índice Global de Paz y en el Índice Global de Jubilación que publica International Living cada año. En ambos casos, los países latinoamericanos incluidos destacan por una baja incidencia de delitos violentos, así como por entornos sociales percibidos como estables y previsibles para personas adultas mayores.

En el caso costarricense, el análisis resalta la seguridad en la vida cotidiana, especialmente en comunidades residenciales y zonas costeras donde viven personas jubiladas extranjeras. La cercanía entre vecinos y la cultura de apoyo comunitario influyen de forma directa en la percepción de bienestar y tranquilidad.

El estudio reconoce que Costa Rica enfrenta desafíos recientes vinculados al aumento de homicidios asociados al crimen organizado, pero aclara que estos hechos no afectan de manera directa a las comunidades donde se concentran jubilados. Los incidentes más frecuentes corresponden a delitos menores, que se reducen con medidas básicas de prevención.

La infraestructura y el acceso a servicios públicos también sostienen la posición de ambos países. El informe destaca mejoras en carreteras, conectividad vial y cobertura de salud, factores clave para personas que buscan estabilidad durante su retiro.

Por el lado de Uruguay, el informe destaca la estabilidad institucional y la cohesión social como los principales factores que explican su posición entre los países más seguros para jubilarse. El país mantiene bajos niveles de delitos violentos en comparación con otros de la región y cuenta con una larga tradición democrática, lo que aporta previsibilidad y confianza a quienes buscan un retiro tranquilo.

Otro elemento relevante es la calidad de vida en entornos urbanos y costeros, especialmente en ciudades como Montevideo y Punta del Este, donde residen comunidades de jubilados extranjeros. El estudio subraya la existencia de barrios con buena infraestructura, servicios médicos accesibles y sistemas de seguridad residencial, factores que influyen directamente en la percepción de seguridad cotidiana.

El territorio uruguayo también sobresale por su red de protección social y sistema de salud, que incluye cobertura pública y privada, así como políticas orientadas a reducir la desigualdad. Estas condiciones contribuyen a un entorno social más equilibrado y a una menor conflictividad, aspectos valorados por personas adultas mayores que evalúan establecerse en el país durante su retiro.

El ranking incluye destinos de Europa y Asia que encabezan la lista. Portugal, Irlanda y España figuran entre los primeros lugares por su bajo nivel de criminalidad y estabilidad institucional. También aparecen Italia, Grecia y Croacia, valorados por su vida comunitaria, así como Vietnam, Malasia y Montenegro, que combinan costos de vida accesibles con altos niveles de seguridad cotidiana.