Dos países de Latinoamérica están entre las 15 mayores economías del mundo en 2025

Por Silvia Ureña Corrales
Un informe internacional ubicó a dos economías de Latinoamérica entre las 20 mayores del mundo, pese a desafíos de crecimiento y productividad.
Un informe internacional ubicó a dos economías de Latinoamérica entre las 15 mayores del mundo, pese a desafíos de crecimiento y productividad.







Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

