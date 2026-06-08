Economía

Dos hoteles de Costa Rica figuran entre los mejores retiros de bienestar del mundo, según ‘Oprah Daily’

La prestigiosa publicación seleccionó 58 propiedades alrededor del mundo y Costa Rica logró colocar dos establecimientos entre los elegidos

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Por Silvia Ureña Corrales
La revista 'Oprah Daily' destacó dos hoteles costarricenses dentro de su ranking global de retiros especializados en bienestar integral.
La revista 'Oprah Daily' destacó dos hoteles costarricenses dentro de su ranking global de retiros especializados en bienestar integral. (Hacienda AltaGracia/Hacienda AltaGracia)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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