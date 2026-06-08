Dos hoteles de Costa Rica figuran entre los mejores retiros de bienestar del mundo, según ‘Oprah Daily’

La revista 'Oprah Daily' destacó dos hoteles costarricenses dentro de su ranking global de retiros especializados en bienestar integral.

El creciente interés por los viajes enfocados en la salud física y mental llevó a la revista Oprah Daily a incluir dos hoteles de Costa Rica en su lista anual de los mejores retiros de bienestar del mundo para 2026.

La publicación, desarrollada por la plataforma de estilo de vida fundada por la presentadora estadounidense Oprah Winfrey, destacó 58 hoteles, resorts y cruceros ubicados en distintos continentes que ofrecen experiencias orientadas al descanso, la recuperación y el bienestar integral.

Entre los seleccionados figura Hacienda AltaGracia, ubicada en Pérez Zeledón, en la zona sur del país. El establecimiento recibió reconocimiento por integrar programas de cuidado personal, experiencias en la naturaleza y actividades vinculadas con la producción agrícola local.

Según Oprah Daily, el hotel incorporó el primer Instituto de Longevidad para la Piel de Estée Lauder en América. El centro utiliza herramientas de diagnóstico y tratamientos personalizados, complementados con actividades como degustaciones de café cultivado en la propiedad, recorridos a caballo y experiencias en ríos de montaña.

Hacienda AltaGracia, en Pérez Zeledón, fue reconocida por 'Oprah Daily' por combinar bienestar, naturaleza y tratamientos especializados en un entorno de montaña en el sur de Costa Rica. (Hacienda AltaGracia/Hacienda AltaGracia)

El segundo reconocimiento recayó sobre Lamångata Luxury Surf Resort, situado en la península de Osa. El complejo se especializa en programas de surf dirigidos tanto a principiantes como a personas con experiencia que buscan perfeccionar su técnica.

La publicación destacó que los huéspedes reciben acompañamiento personalizado durante las sesiones en el mar. Los instructores registran cada práctica en video y posteriormente analizan el desempeño para mejorar aspectos como la posición, el tiempo de reacción y la selección de olas.

Además de las actividades acuáticas, el resort ofrece espacios para yoga, piscina y una propuesta gastronómica que incorpora productos cultivados en su propio invernadero.

Lamångata Luxury Surf Resort, en la península de Osa, destacó por su enfoque en el aprendizaje del surf, con programas personalizados que combinan entrenamiento, bienestar y contacto con la naturaleza. (Lamångata Luxury Surf Resort/Lamångata Luxury Surf Resort)

La lista de Oprah Daily también incluye hoteles y retiros de bienestar en Estados Unidos, Europa, Asia, África, Centroamérica y América Latina, reflejando una tendencia global que coloca el bienestar como uno de los principales motivos para viajar.

La publicación señaló que este tipo de experiencias dejó de ser un complemento de las vacaciones para convertirse en el eje central de muchos viajes de ocio, especialmente entre quienes buscan mejorar su salud física, mental y emocional.