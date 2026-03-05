Economía

Donald Trump promete más medidas para frenar subida del precio del crudo por guerra en Irán

Trump aseguró haber tomado ya “medidas decisivas” al “ofrecer un seguro de riesgo político para los petroleros que transitan por el Golfo”.

EscucharEscuchar
Por AFP
FILE- In this June Los precios elevados de la gasolina suelen ser un punto sensible para los líderes políticos estadounidenses, porque pueden alimentar una inflación que ya hace mella en muchos hogares. (Eric Gay/AP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Donald TrumpPetróleoIrán
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.