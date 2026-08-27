Economía

Directora de CCSS se disculpa por estar tejiendo mientras se discutían estados financieros

Vianey Hernández Li, directora de la CCSS, ofreció disculpas por tejer y por lo dicho con el micrófono abierto sobre estados financieros en la Junta Directiva

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Por Óscar Rodríguez

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en la imagen la fachada de la CCSS y Vianey Hernández
Vianey Herández, representante de los trabajadores en la Junta Directiva de la Caja, pidió disculpas por un comentario hecho con el micrófono abierto en la sesión del martes anterior. (Rafael Pacheco Granados y CCSS/La Nación)







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Óscar Rodríguez

Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

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