Directora de CCSS se disculpa por estar tejiendo mientras se discutían estados financieros

Vianey Herández, representante de los trabajadores en la Junta Directiva de la Caja, pidió disculpas por un comentario hecho con el micrófono abierto en la sesión del martes anterior.

Vianey Hernández Li, directora de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), se disculpó este jueves por estar tejiendo mientras se discutía la aprobación del estado financiero del Seguro de Salud en la sesión del pasado martes.

Además, lamentó haber dicho, con el micrófono abierto, que la información financiera de junio del 2025 del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) no iba a aprobarse por parte de la Directiva.

“ Quiero ofrecer una disculpa sincera a la ciudadanía, a mis compañeros y a los funcionarios que participaron en la sesión del día martes. Reconozco que fue incorrecto realizar otra actividad (tejer) mientras atendía una sesión de la Junta Directiva . De igual manera, en relación a lo que se escuchó en mi micrófono, fue solo un comentario aislado y sin contexto”, aseguró Hernández Li, quien es representante de los trabajores.

La directora recalcó que las decisiones de la Junta son adoptadas con responsabilidad, transparencia y en pleno respeto de los criterios técnicos e institucionales.