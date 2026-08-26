Economía

Micrófono abierto revela intención de vicepresidenta de la CCSS de rechazar estados financieros: ‘No lo van a aprobar’

Un comentario captado por un micrófono abierto evidenció la intención de Vianey Hernández de oponerse a los estados financieros de la CCSS

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Por Arianna Villalobos Solís

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en la imagen la fachada de la CCSS y Vianey Hernández
La CCSS presentó con más de un año de retraso sus estados financieros de junio de 2025. Antes de su aprobación, un micrófono abierto reveló la intención de una directiva de rechazarlos. (Rafael Pacheco Granados y CCSS/Rafael Pacheco Granados y CCSS)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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