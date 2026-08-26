Micrófono abierto revela intención de vicepresidenta de la CCSS de rechazar estados financieros: ‘No lo van a aprobar’

La CCSS presentó con más de un año de retraso sus estados financieros de junio de 2025. Antes de su aprobación, un micrófono abierto reveló la intención de una directiva de rechazarlos.

Un micrófono abierto reveló la intención de Vianey Hernández, vicepresidenta de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), de rechazar la aprobación de los estados financieros del Seguro de Salud correspondientes a junio de 2025.

La manifestación ocurrió luego de que el gerente financiero, Gustavo Picado, presentara, con más de un año de retraso, el documento durante la sesión del órgano directivo de este martes.

Micrófono abierto revela intención de vicepresidenta de la CCSS de rechazar estados financieros

Tras un receso, Mónica Taylor, presidenta ejecutiva de la CCSS, solicitó la lectura del acuerdo para aprobar los estados financieros. Fue entonces cuando Hernández hizo un comentario sin percatarse de que su micrófono permanecía abierto.

“Esperate que oiga que no lo van a aprobar”, comentó Hernández.

Ante la expresión, Taylor le llamó la atención y la vicepresidenta del órgano directivo apagó de inmediato el micrófono. Además, hizo señas de disculpa y mostró preocupación por lo ocurrido.

Pese al señalamiento de Hernández, la Junta Directiva decidió aplazar la aprobación del estado financiero para la próxima sesión, con el fin de analizarlos a profundidad antes de tomar una decisión sobre los datos expuestos.

Este sería el primer estado financiero que la CCSS aprueba desde la implementación de su nuevo sistema contable, ERP-SAP, que provocó un descalabro en los registros contrables de la institución e impidió la publicación de información financiera desde junio de 2025, debido a distintos incidentes relacionados con inventarios y sistemas.

A agosto de 2026, la Caja acumula 13 estados financieros pendientes de presentar. El último reporte disponible corresponde a mayo de ese año, antes del cambio de plataforma.

Hallazgos del estado financiero

Entre los aspectos clave de la presentación general de los estados financieros a junio de 2025 figuran un incremento en los ingresos por contribuciones, un aumento del gasto de funcionamiento, el crecimiento “exponencial” de la deuda del Estado con la CCSS y un reforzamiento de las reservas y provisiones destinadas a programas y proyectos de mediano plazo.

De forma específica, la Gerencia Financiera expuso que los ingresos “han mantenido una estabilidad y crecimiento razonable”, lo que permite financiar las obligaciones ordinarias del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM), así como el aumento de la inversión.

De manera interanual, a junio de 2025, los ingresos totales crecieron un 2,8% y alcanzaron ¢1,9 billones. De ese monto, ¢1,5 billones (77,2%) correspondieron a contribuciones a la Seguridad Social; ¢209.412 millones (10,5%), a transferencias, y ¢104.054 millones (5,2%), a otros ingresos.

En contraste, el gasto de funcionamiento aumentó un 4,1% respecto a junio de 2024, hasta alcanzar ¢1,4 billones. De ese total, ¢1,3 billones (91,8%) correspondieron a gastos de funcionamiento de la institución; ¢84.840 millones (5,9%) se destinaron a transferencias, y ¢28.068 millones (1,9%), a otros gastos.

Además, la CCSS reportó excedentes por ¢23.000 millones durante el periodo.

Cambios en los activos

Durante la presentación de los estados financieros, la Gerencia Financiera también hizo referencia a dos cambios registrados en los activos corrientes y no corrientes.

En el caso de los activos corrientes, se registró una variación absoluta de ¢2,6 billones, al pasar de ¢2,5 billones en 2024 a ¢5,2 billones en 2025. En contraste, los activos no corrientes disminuyeron ¢1,7 billones, de ¢5,1 billones a ¢3,4 billones.

Según se explicó durante la sesión, las inversiones de corto plazo en los activos corrientes fueron migradas a instrumentos de largo plazo, como resultado de una priorización de proyectos y de la programación de las inversiones en el tiempo.

Asimismo, la institución realizó una reclasificación de las cuentas por cobrar al Estado. Las de corto plazo en los activos corrientes aumentaron en relación con las de largo plazo de los activos no corrientes, a raíz de una solicitud de la Auditoría Interna para ajustar la clasificación de la deuda según las expectativas de gestión y recuperación.

En ese sentido, la Gerencia Financiera señaló que, aunque los activos mostrarán un cambio drástico, este responde a movimientos y reclasificaciones internas.