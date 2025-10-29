Economía

Despidos de Amazon afectan a la división de videojuegos y repercuten en los multijugador en línea

Amazon anunció el despido de unos 14.000 empleados, afectando también a su división de videojuegos, que reducirá el desarrollo de títulos de gran presupuesto.

Por Europa Press
Logo de Amazon en la fachada de un edificio.
El gigante tecnológico reestructurará su unidad Amazon Games Studios, cerrando operaciones en Irvine y San Diego, y confirmando que su MMO New World solo recibirá mantenimiento hasta 2026. (AFP/AFP)







Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

