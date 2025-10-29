Despidos de Amazon afectan a la división de videojuegos y repercuten en los multijugador en línea

El gigante tecnológico reestructurará su unidad Amazon Games Studios, cerrando operaciones en Irvine y San Diego, y confirmando que su MMO New World solo recibirá mantenimiento hasta 2026.

Madrid. Los despidos anunciados por Amazon este martes en su plantilla corporativa también afectan a la división de videojuegos, donde la reducción de trabajo se centrará en los títulos de gran presupuesto.

El gigante estadounidense del comercio electrónico anunció una reducción de aproximadamente 14.000 empleados de su plantilla corporativa, es decir, trabajadores que desempeñan labores administrativas y de oficina.

Los recortes alcanzan también la división de videojuegos, según un memorándum interno al que tuvo acceso Bloomberg, en el que el vicepresidente de Audio, Twitch y Juegos, Steve Boom, aseguró que la compañía se está “apoyando en las cosas que Amazon hace mejor”.

En concreto, la reducción de personal afectará a las oficinas de Amazon Games Studios en Irvine y San Diego, así como a la división central de publicación.Seguirán en activo el estudio de Montreal, encargado del juego de estrategia March of Giants; el estudio Crystal Dynamics, que desarrolla un nuevo Tomb Raider; y el estudio Maverick Games, que trabaja en un título de carreras.

En el memorando se señala que Amazon se enfocará en “juegos casuales y centrados en la inteligencia artificial” para su servicio en la nube, reduciendo los esfuerzos en los títulos de gran presupuesto, en especial los juegos multijugador masivo en línea (MMO).

El MMO New World para PC ya no recibirá nuevo contenido y mantendrá sus servidores activos hasta 2026, según confirmó la compañía tecnológica.La temporada 10 y la actualización Nighthaven serán las últimas novedades disponibles para los jugadores.