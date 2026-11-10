Desempleo aumenta por primera vez en cinco años: ¿qué está pasando?

El mercado laboral costarricense continúa mostrando señales de deterioro. En esta ocasión, las personas sin empleo y la tasa de desempleo aumentaron simultáneamente, de manera significativa, por primera vez en más de cinco años.

En el tercer trimestre del 2026, ambos indicadores experimentaron un alza respecto al mismo periodo del año pasado. Eso no ocurría desde el trimestre móvil terminado en abril del 2021, según la Encuesta Continua de Empleo (ECE), publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

De acuerdo con el informe, la población desempleada aumentó en 20.276 personas respecto al mismo lapso del año anterior, al pasar de 134.460 individuos a 154.736 . Este resultado también se reflejó en la tasa de desempleo, que subió 0,8 puntos porcentuales (p. p.) respecto al tercer trimestre del 2025, al pasar del 5,7% al 6,5% .

El retroceso en el mercado laboral del país ocurre por la combinación de varios factores, según economistas consultados por La Nación.

Entre los señalados están la desaceleración económica, la apreciación del colón, la incertidumbre internacional y la pérdida de empleo, en especial en empresas multinacionales instaladas en el régimen de zonas francas.

Adicionalmente, el INEC publicó la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) que mostró una pérdida en el ingreso de los hogares durante el último año, principalmente por una caída en la retribución promedio del salario en las familias costarricenses.

Razones detrás del resultado del mercado laboral

Andrés Fernández, economista e investigador del Consejo de Promoción de la Competitividad de Costa Rica (CPC), comentó que, en el último año, el desempleo aumentó porque la fuerza de trabajo, que incluye a las personas ocupadas y desocupadas, creció más que la generación de empleo.

“Entre julio y setiembre del 2026, unas 24.000 personas más trabajaban o buscaban trabajo que en los mismos meses del 2025, mientras que la cantidad de ocupados apenas varió. La diferencia se tradujo en unas 20.000 personas desempleadas más”, afirmó Fernández.

Daniel Ortiz, director ejecutivo de Consejeros Económicos y Financieros (Cefsa), señaló que la desaceleración de la actividad económica también podría influir en el comportamiento del mercado laboral. En su último Informe de Política Monetaria, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) proyectó un crecimiento económico del 3,2%, frente al 3,4% previsto en julio.

“Lo que estamos viendo en alguna medida en el mercado laboral, es reflejo de lo que estamos viendo en la actividad económica. En un entorno donde las empresas crezcan menos, donde sube el costo de producir, donde hay incertidumbre, es esperable que pueda aumentar o sea difícil que el desempleo baje”, aseveró Ortiz.

La población ocupada en Costa Rica también suma un extenso periodo sin registrar un crecimiento significativo. (Rafael Pacheco Granados)

Un análisis del Observatorio Económico y Social (OES-UNA), de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, señala que factores como la desaceleración de la actividad económica, la incertidumbre internacional, la menor demanda externa, la apreciación del colón y el menor dinamismo del consumo, entre otros aspectos, pueden limitar la capacidad de las empresas para mantener y generar puestos de trabajo en los próximos meses.

Si bien la población desocupada aumentó por segundo trimestre móvil consecutivo, no fue hasta el estudio más reciente que ambos indicadores (incluyendo la tasa de desempleo) registraron un incremento conjunto. La última vez que esto ocurrió fue en el trimestre que comprendió febrero, marzo y abril del 2021, de acuerdo con una revisión de La Nación.

En ese momento, el mercado laboral todavía enfrentaba las secuelas de la pandemia de la covid-19, la cual disparó el desempleo en el país. La tasa ascendía al 17,3% y la población sin empleo alcanzaba las 422.000 personas.

La ECE mide los principales indicadores del mercado laboral mediante trimestres móviles. Con cada nueva publicación se incorpora la información del mes más reciente y excluye la correspondiente al más antiguo del periodo anterior. Por ejemplo, después del trimestre enero-marzo, el siguiente comprende febrero-abril.

¿Dónde creció el desempleo?

Las cifras de la ECE muestran que, según las características de la población desempleada, la mayoría de quienes perdieron su trabajo tenían experiencia laboral. Este grupo aumentó en 18.099 personas .

Otro aspecto que caracteriza a la población desempleada es que la mayoría se quedaron sin trabajo por razones relacionadas con el mercado o por el cierre de actividades propias . Entre las razones figuran el cierre, la quiebra o el traslado de la empresa; la reestructuración o el recorte de personal; la finalización de trabajos ocasionales o estacionales y de contratos; la renuncia obligada o pactada; la falta de clientes, el exceso de competencia o falta de capital.

Para el economista del CPC, las diferencias entre la experiencia laboral de quienes buscan empleo y los requisitos de los puestos disponibles en el mercado podrían dificultar la reinserción.

“Una persona con experiencia en una fábrica puede necesitar una formación distinta para ocupar una plaza en un centro educativo o de salud”, comentó Fernández.

Por edad, la población desempleada creció en todos los grupos, pero el incremento fue más pronunciado entre las personas de 35 a 44 años y de 15 a 24 años . En menor medida, afectó a quienes tenían entre 25 y 34 años y entre 45 y 59 años.

En cuanto al nivel educativo, la población desempleada aumentó particularmente entre las personas con estudios universitarios incompletos, así como entre quienes tenían secundaria incompleta y primaria completa.

Aunado a esto, aunque la ECE no mide el empleo en zonas francas por separado, el sector ha experimentado una baja en la población ocupada. Según las cifras del Banco Central de Costa Rica (BCCR), la cantidad de trabajadores en ese sector, como promedio móvil de tres meses, se redujo de 197.101 a 195.410 entre agosto del 2025 y agosto del 2026, es decir, 1.691 empleados menos.

Empresas de varios sectores que pertenecen al régimen especial han comunicado ajustes en sus planillas. Las zonas francas albergan, principalmente, compañías multinacionales y generan una parte importante de las exportaciones de bienes del país.

Ocupación estancada

El mercado laboral también acumuló otro trimestre sin registrar un crecimiento estadísticamente significativo de la población ocupada, la cual se ubicó en 2.210.329 personas, de acuerdo con la información publicada el jueves 5 de noviembre.

Dicho resultado representó un aumento de 3.760 trabajadores respecto al mismo periodo del año anterior, cuando la cifra fue de 2.206.569 personas. Sin embargo, el INEC precisó que la variación no fue estadísticamente significativa.

Con el trimestre móvil terminado en setiembre pasado, el país acumula 20 mediciones consecutivas de la ECE sin que la población ocupada —sin desagregar por sexo— registre un crecimiento interanual estadísticamente significativo.

El último aumento estadísticamente significativo de la población ocupada se registró en el trimestre móvil terminado en enero del 2025, según los datos históricos del INEC. En cambio, en el periodo más reciente aumentó la cantidad de personas desempleadas.

El análisis del OES-UNA, con base en la ECE del tercer trimestre del 2026, muestra que el mercado laboral costarricense mantiene una limitada capacidad para generar empleo neto y experimenta importantes cambios en su composición.

También destacó que detrás del reducido crecimiento del empleo a nivel nacional se observan cambios importantes en su composición. “Mientras algunos grupos de trabajadores y actividades económicas registran aumentos en la cantidad de personas ocupadas, otros experimentan pérdidas significativas”, indicó el OES-UNA.

Fernández manifestó que, antes de la pandemia, de cada 100 personas de 15 años o más en Costa Rica, 56 tenían trabajo. En el tercer trimestre del 2026, esa cifra era de 51. “Hoy el país tiene unas 338.000 personas más en edad de trabajar que entonces y, aun así, unas 17.000 personas menos con empleo”, agregó.

En cuanto a la participación laboral, el economista del CPC destacó que, antes de la pandemia, de cada 100 personas de 15 años o más, 64 trabajaban o buscaban trabajo, mientras que ahora son 55. “El envejecimiento influye, porque las personas mayores representan una proporción creciente de la población y su tasa de ocupación es menor”, aseveró.

La población ocupada del país incluye a quienes participaron en la producción de bienes y servicios económicos y trabajaron al menos una hora durante la semana de referencia de la encuesta.

Ingresos de hogares caen

Este panorama en el mercado laboral se suma a una disminución en el ingreso de los hogares reportada en 2026 frente al año pasado, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Hogares (Enaho).

El ingreso mensual promedio por hogar en el país se estimó en ¢1.163.728 en 2026, frente a los ¢1.209.825 de 2025. Esto representa una reducción real de ¢46.097 entre ambas mediciones.

Por fuente de ingreso, el correspondiente al salario fue el que tuvo la caída más fuerte, al pasar de ¢747.236 en 2025 a ¢723.135 en 2026. La disminución porcentual fue del 3,2%, siendo estadísticamente positiva.

Por zona de residencia, los hogares urbanos registraron un ingreso mensual promedio de ¢1.292.429, cifra que representa una caída estadísticamente significativa del 4,7% en comparación con los ¢1.355.642 del 2025.

En la zona rural, la disminución fue mucho más moderada: del 1%, al pasar de ¢827.547 en 2025 a ¢819.082 en la encuesta más reciente.