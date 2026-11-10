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Economía

Desempleo aumenta por primera vez en cinco años: ¿qué está pasando?

Al tercer trimestre de este año había 154.736 personas sin trabajo, 20.276 más que hace un año, según el INEC

La población sin trabajo y la tasa de desempleo volvieron a crecer de manera conjunta en el tercer trimestre de 2026.
La población sin trabajo y la tasa de desempleo volvieron a crecer de manera conjunta en el tercer trimestre de 2026. Rafael Pacheco Granados
Luis Enrique Brenes