Desempleo en Costa Rica aumenta en 20.000 personas en el tercer trimestre

El desempleo en Costa Rica tuvo un aumento significativo en el tercer trimestre de 2026 en comparación al mismo periodo del año pasado, según la más reciente Encuesta Continua de Empleo (ECE), publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) este 5 de noviembre.

De acuerdo con el informe, la población desempleada incrementó en 20.276 personas en el tercer trimestre, al pasar de 134.460 individuos en el mismo periodo del año pasado a los 154.736 del estudio más reciente.

Esto provocó un aumento representativo en la tasa de desempleo, la cual subió 0,8 puntos porcentuales (p. p.) en comparación al tercer trimestre del 2025, al incrementar del 5,7% al 6,5%.

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