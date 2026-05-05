Economía

Delta eliminará snacks y bebidas gratis en vuelos cortos: medida afecta 450 rutas diarias en Estados Unidos

Descubra qué rutas pierden snacks y bebidas gratis y cómo saber si su próximo viaje se verá afectado

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Por El Comercio / Perú / GDA
Avión de Delta Airlines
Delta suprime alimentos y bebidas en vuelos cortos desde mayo. La decisión impacta cientos de rutas y cambia la experiencia de viaje. (ICT/ICT)







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El Comercio / Perú / GDA

Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Se fundó en 1839, lo cual lo convierte en el más antiguo de Perú. También es uno de los diarios más antiguos de lengua española y uno de los periódicos de referencia en la política peruana.

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