Economía

Delta Airlines abrirá nuevo vuelo directo entre Nueva York y Costa Rica

La aerolínea operará un vuelo semanal entre Nueva York y Liberia durante la temporada alta 2026-2027 con aeronaves Airbus A321neo

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Por Damián Arroyo C.
Avión de Delta Airlines
Delta Airlines anunció este jueves 22 de mayo que operará un nuevo vuelo entre Detroit y Liberia. (ICT/ICT)







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Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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