Delta Airlines abrirá nuevo vuelo directo entre Nueva York y Costa Rica

Delta Airlines anunció este jueves 22 de mayo que operará un nuevo vuelo entre Detroit y Liberia.

Guanacaste contará con una nueva conexión aérea directa desde Nueva York a partir de diciembre de 2026. La aerolínea Delta Airlines anunció la apertura de una ruta entre el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) y el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós (LIR), ubicado en Liberia.

La información fue divulgada por Guanacaste Aeropuerto, miembro de la red VINCI Airports, en conjunto con el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

Según ambas entidades, la nueva ruta iniciará operaciones el 19 de diciembre de 2026 y estará disponible hasta el 10 de abril de 2027. El servicio operará una vez por semana, los sábados.

Los vuelos se realizarán en un Airbus A321neo con capacidad para 194 pasajeros.

De acuerdo con Marcos Borges, presidente ejecutivo del ICT, la incorporación de esta ruta fortalece la conectividad de Costa Rica con su principal mercado turístico en Estados Unidos. También amplía el acceso desde una de las ciudades con mayor capacidad de generación de viajeros hacia el país.

El jerarca indicó que la decisión refleja la confianza de las aerolíneas en el destino Costa Rica. Añadió que la industria aérea mantiene un análisis constante de la rentabilidad de sus operaciones y que este anuncio evidencia el interés por mantener y ampliar la presencia en el país.

La nueva operación se suma a las rutas directas que Delta ya mantiene entre Guanacaste y las ciudades de Atlanta, Boston, Minneapolis y Detroit. Con esta incorporación, la compañía fortalece su presencia como uno de los principales operadores del aeropuerto guanacasteco.

Por su parte, César Jaramillo, gerente general de Guanacaste Aeropuerto, afirmó que la conexión amplía las alternativas de viaje para los visitantes procedentes del área metropolitana de Nueva York. Además, destacó que esa zona se consolida como el origen con la mayor oferta de vuelos directos hacia Guanacaste.

Jaramillo señaló que el aeropuerto refuerza así su papel como puerta de entrada para el turismo internacional desde un mercado estratégico. También destacó el aporte de la nueva ruta al desarrollo turístico y económico de la provincia.