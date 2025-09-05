Economía

Deloitte ajusta estructura: nombra a socio director del nuevo ‘Marketplace’ Centroamérica, Panamá y República Dominicana

Rafael Sayagués es el socio director del nuevo Marketplace de Deloitte para Centroamérica, Panamá y República Dominicana, una estrategia de crecimiento acelerado

Por Mónica Cerdas Gómez

La firma Deloitte anunció a Rafael Sayagués como Socio Director del nuevo Marketplace Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Sayagués asumió este cargo desde el pasado 1.° de setiembre.








