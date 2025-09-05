Deloitte ajusta estructura: nombra a socio director del nuevo ‘Marketplace’ Centroamérica, Panamá y República Dominicana

La firma Deloitte anunció a Rafael Sayagués como Socio Director del nuevo Marketplace Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Sayagués asumió este cargo desde el pasado 1.° de setiembre.

LEA MÁS: Deloitte Costa Rica anuncia cambio a nivel de socios que podría ser ‘trascendental’

En un comunicado de prensa, la compañía anunció que este Marketplace es una nueva estructura regional dentro de Deloitte que pretende potenciar la estrategia de “crecimiento acelerado” de la firma, expandir el portafolio de servicios multidisciplinarios y consolidar su liderazgo en la región.

“La nueva estructura regional integrará las capacidades de Deloitte en Consultoría Estratégica, Tecnología, Transformación Digital, Transacciones (M&A), Impuestos y Servicios Legales así como Auditoría y Assurance, ampliando su propuesta de valor en las principales industrias y sectores de la región”, dice el documento.

Noticia en desarrollo.