Deloitte ajusta estructura: nombra a socio director del nuevo ‘Marketplace’ Centroamérica, Panamá y República Dominicana

La firma Deloitte anunció a Rafael Sayagués como Socio Director del nuevo Marketplace Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Sayagués asumió este cargo desde el pasado 1.° de setiembre.
La firma Deloitte anunció a Rafael Sayagués como Socio Director del nuevo Marketplace Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Sayagués asumió este cargo desde el pasado 1.° de setiembre.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.