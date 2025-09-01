Deloitte anuncia la incorporación de nuevos socios en la región

Deloitte incorporará entre 20 y 25 socios nuevos en la región, según informó El Financiero este lunes 1.° de setiembre.

Carla Coghi, socia líder de Deloitte Costa Rica, explicó a ese medio que es probable que también se unan a la firma gerentes de áreas y colaboradores operativos como abogados, contadores, especialistas en tecnología y consultores.

Coghi indicó que el movimiento afectará a la operación de los “siete países más cercanos de la región”. Además, precisó que el motivo de la integración es el fortalecimiento de los servicios y, por lo tanto, de la facturación y las utilidades.

También, según la socia, forma parte de la unificación que la empresa pretende darle a su operación en América Latina.

“Podría ser que para el tamaño del mercado costarricense este movimiento sea significativo. Para nosotros, a nivel de Spanish Latin America, es un movimiento de los tantos y no es el movimiento más grande que hemos tenido. Entonces, si lo veo a nivel país, puede ser que sea algo trascendental”, comentó a El Financiero.

Cuando se unen nuevos socios, ellos tienen que aportar capital a la firma, de manera similar a la compra de acciones o participaciones. Coghi no reveló a El Financiero los montos aportados por las nuevas personas.

Deloitte describe en su sitio web que brinda servicios de auditoría, consultoría, legal, asesoramiento financiero, gestión del riesgo, tributación y otros servicios relacionados, a “clientes públicos y privados” en un “amplio número” de sectores.

