Del Monte cambia su nombre corporativo y estrenará nuevo símbolo bursátil en la Bolsa de Nueva York

Del Monte adopta un nuevo nombre corporativo y modificará su código bursátil en la NYSE como parte de su estrategia global de expansión.

Fresh Del Monte Produce Inc. cambió oficialmente su nombre corporativo a Del Monte Corporation, una decisión aprobada por los accionistas y que marca una nueva etapa para la empresa tras la adquisición de determinados activos de Del Monte Foods Corporation II Inc. y sus afiliadas. El cambio entró en vigor este 9 de junio de 2026.

La transformación también incluye la modificación de su símbolo bursátil en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), que pasará de FDP a DMC a partir del 29 de junio. Las acciones continuarán negociándose bajo la sigla actual hasta el cierre de la jornada del 26 de junio.

La compañía indicó que el nuevo nombre responde a su papel como propietaria global de la marca Del Monte®, sujeto a los acuerdos de licencia vigentes. Según la empresa, la medida busca consolidar una estrategia internacional más unificada y fortalecer oportunidades de innovación, expansión comercial y crecimiento sostenible.

“Reunir la marca bajo una sola organización global ha creado oportunidades significativas para expandirnos, innovar y llegar a los consumidores de nuevas maneras en todo el mundo. Creemos que apenas estamos comenzando a desbloquear el verdadero potencial de una de las marcas más reconocidas del planeta y estamos sumamente entusiasmados por las oportunidades que se presentan para nuestra empresa, nuestros socios, nuestros consumidores y nuestros accionistas”, expresó Mohammad Abu-Ghazaleh, presidente y director ejecutivo de Del Monte Corporation.

De acuerdo con la información suministrada por la corporación, la integración de la marca bajo una sola organización permitirá ampliar su presencia en distintos mercados y desarrollar nuevas líneas de negocio vinculadas con alimentos frescos y productos de larga duración.

La empresa también señaló que la adquisición de ciertos activos de Del Monte Foods Corporation II Inc. se realizó mediante un proceso de venta supervisado por un tribunal de Estados Unidos bajo la Sección 363 del Código de Quiebras. Asimismo, aclaró que Del Monte Corporation no mantiene afiliación corporativa con Del Monte Foods Corporation II Inc.

Entre los activos excluidos de la transacción figuran las líneas de fruta enlatada y otros productos de fruta envasada destinados a Estados Unidos, Puerto Rico y México, además de las marcas College Inn® y Kitchen Basics®.

Actualmente, la compañía opera en más de 90 países y comercializa frutas, vegetales frescos, productos preparados y alimentos refrigerados.