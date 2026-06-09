Economía

Del Monte cambia su nombre corporativo y estrenará nuevo símbolo bursátil en la Bolsa de Nueva York

La empresa detrás de una de las marcas de alimentos más reconocidas del mundo anunció una transformación que incluye cambios en su identidad corporativa y en su presencia en Wall Street

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Por Silvia Ureña Corrales
SAN ANSELMO, CALIFORNIA - 3 de julio de 2025: Latas de melocotones en rodajas de Del Monte se exhiben en un estante de una tienda el 3 de julio de 2025 en San Anselmo, California. La empresa de producción y distribución de alimentos Del Monte, con sede en California, se acogió al Capítulo 11 de la ley de quiebras en medio de una deuda garantizada superior a $1.200 millones. Justin Sullivan/Getty Images/AFP (Foto de JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP).
Del Monte adopta un nuevo nombre corporativo y modificará su código bursátil en la NYSE como parte de su estrategia global de expansión. (JUSTIN SULLIVAN/Getty Images via AFP)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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