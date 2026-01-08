Déficit comercial de Estados Unidos en octubre fue el más bajo en 15 años

Las exportaciones al alza y las importaciones a la baja llevaron el déficit comercial de EE. UU. a mínimos históricos, superando las previsiones de los analistas.

Washington. El déficit comercial de Estados Unidos continuó reduciéndose en octubre, alcanzando su nivel más bajo desde junio de 2009 debido a una combinación de mayores exportaciones y menores importaciones, según datos publicados este jueves por el Departamento de Comercio.

En octubre, el déficit comercial de bienes y servicios se redujo a $29.400 millones, situándose por debajo de los $30.000 millones por primera vez en más de 15 años, una caída del 39% respecto al mes anterior, cuando ya había experimentado un marcado descenso.

El déficit fue significativamente menor que la previsión media de $58.400 millones establecida por economistas consultados por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal.

Mientras las exportaciones aumentaron en $7.800 millones, alcanzando los $302.000 millones, las importaciones disminuyeron en $11.000 millones, situándose en $331.400 millones.

Esto se debió principalmente a una fuerte caída en las importaciones de bienes, que se redujeron en $14.000 millones. También cayeron las compras de suministros y materiales industriales.

Las constantemente cambiantes políticas arancelarias conducidas por el presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca, en enero de 2025, han tenido gran incidencia sobre los flujos comerciales.