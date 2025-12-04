Decathlon abrirá nueva tienda en Escazú: vea dónde estará y la fecha de apertura

La nueva tienda en Escazú premiará a los primeros 100 visitantes con tarjetas y mochilas.

Decathlon abrirá su nueva tienda en Multiplaza Escazú el próximo 12 de diciembre. El local cuenta con una superficie de 1.600 m² y forma parte de la estrategia de expansión de la marca en Costa Rica.

La tienda ofrecerá más de 5.000 productos para 65 disciplinas deportivas. Según la empresa, su objetivo es acercar el deporte a más personas con innovación, calidad y precios accesibles.

Para celebrar la apertura, la compañía organizará una serie de actividades gratuitas. El evento incluirá un DJ en vivo, una estación de photo booth y una alfombra azul.

La tienda deportiva comentó que uno de los atractivos de la inauguración serán los premios para quienes lleguen primero:

Las primeras 30 personas en llegar y mantenerse en la fila recibirán una tarjeta de regalo de ₡25.000 para usar ese mismo día.

Las siguientes 70 personas en la fila obtendrán una mochila Quechua.

Decatlón aclaró que los beneficios se otorgarán únicamente a personas mayores de edad.