Economía

Decathlon abrirá nueva tienda en Escazú: vea dónde estará y la fecha de apertura

El local tendrá 1.600 m² y más de 5.000 productos para 65 disciplinas deportivas en Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Damián Arroyo C.
Decathlon en City Mall, Alajuela
La nueva tienda en Escazú premiará a los primeros 100 visitantes con tarjetas y mochilas. (ERNESTO CISNE/Decathlon)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaDecathlon
Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.