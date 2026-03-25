Economía

De quemar el chiverre a escurrirlo en una centrífuga: el curioso proceso detrás del dulce típico de Semana Santa

Desde un tramo del Mercado Central, Alejandra Ramírez contó a ‘La Nación’ cómo procesan unos 3.000 kilos de chiverre y usan una centrífuga de ropa para agilizar la elaboración de este dulce de Semana Santa

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Por Arianna Villalobos Solís
24/03/2026, San José, Mercado Central, recorrido por los chinamos para ver los precios y las ventas del Chiverre y los pescados.
La miel de chiverre es uno de los productos más demandados durante la Semana Santa. (José Cordero/La Nación)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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