De Cinde a Procomer: qué pasó con los millones destinados a atraer inversión extranjera

Un convenio entre Procomer, Comex y Cinde canalizó recursos públicos para apoyar la atracción de inversión extranjera directa hacia Costa Rica.

El convenio entre Procomer, el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) y la Coalición de Iniciativas para el Desarrollo (Cinde) destinó durante años millones de dólares para la promoción de Costa Rica como destino de inversión extranjera. El acuerdo, firmado en 2010, estuvo vigente hasta mayo de 2023.

En ese año, la administración de Rodrigo Chaves decidió rescindir la alianza de manera unilateral. El acuerdo contemplaba una partida anual de $3 millones. Pero tras la ruptura, los recursos que se destinaban al convenio pasaron a formar parte del presupuesto de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).

Laura López, gerenta general de la Promotora, explicó que los recursos se usaron para crear una nueva unidad de atracción de inversiones en la institución.

“Efectivamente, no teníamos una unidad de atracción de inversión extranjera directa porque de alguna manera tercerizábamos ese servicio a una agencia privada (Cinde)”, respondió.

López destacó que, desde su creación, la Promotora gestionaba los regímenes especiales, entre ellos el de zona franca, mediante la habilitación, auditoría y asesoría relacionadas con ese régimen. También tenía a su cargo el funcionamiento de la Ventanilla Única de Inversión (VUI).

“Abrimos un área específica para la atracción puramente de la inversión extranjera directa. Sin embargo, eso no fue lo único que Procomer hizo en estos años; ampliamos muchas de nuestras líneas de trabajo. Hicimos talento humano, que era un área que no teníamos en Procomer”, agregó.

También enumeró entre las nuevas líneas de trabajo la promoción del sector exportador agrícola y el fortalecimiento del área de encadenamientos entre las empresas multinacionales y la industria nacional.

López estimó que el régimen de zona franca cuenta actualmente con más de 700 empresas, por lo que consideró necesario ampliar el equipo encargado de dar seguimiento a los regímenes especiales.

Últimos recursos dados a Cinde

En 2022, los fondos transferidos a Cinde ascendieron a ¢1.874 millones, de acuerdo con los estados financieros de la Promotora.

El último registro de recursos dados al convenio se realizó en mayo del 2023. Ese año, a la Coalición se le transfirieron ¢1.153 millones, según los estados financieros de Procomer.

La comunicación de rescisión unilateral, firmada por el entonces ministro del Comex, Manuel Tovar, se envió a los jerarcas de Cinde y de Procomer el 23 de abril del 2023.

La gerenta general de Procomer, Laura López, señaló que fue la Junta Directiva de la Promotora la que tomó la decisión de la ruptura “basada en el foco que tenía”.

Añadió que, tras el cierre del convenio, uno de los objetivos fue impulsar la atracción de inversiones fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM).

“Eso fue uno de los sellos más importantes y también para tener mucho más impulso a los esfuerzos de formación de talento humano.

“Esos fueron trabajos que en algún momento fueron asignados a la agencia privada que, en su momento, le daba servicios a Procomer para esa atracción y que la Junta Directiva decidió que era mejor, por un tema de costo beneficio, hacerlo dentro de la organización”, aseguró la gerente.

Sin embargo, la carta remitida por Tovar en el 2022 destaca como argumento recortes presupuestarios en el Comex, entidad que canalizaba los fondos a Cinde por medio de una partida presupuestaria, según la misiva.

López reiteró que se trató de una decisión de la Junta Directiva para dejar de tercerizar el servicio y asumirlo in house (en casa), debido a que la legislación permitía utilizar cualquiera de las dos modalidades.