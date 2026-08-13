Economía

De Cinde a Procomer: qué pasó con los millones destinados a atraer inversión extranjera

Recursos que se destinaban al convenio Procomer-Comex-Cinde pasaron al presupuesto de la Promotora después de cancelación de alianza en 2023

EscucharEscuchar
Por Gustavo Ortega Campos y Óscar Rodríguez
Cinde Procomer
Un convenio entre Procomer, Comex y Cinde canalizó recursos públicos para apoyar la atracción de inversión extranjera directa hacia Costa Rica. (Fotocomposición en Canva/Archivo LN-Gustavo Ortega)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ProcomerCindeLaura LópezComex
Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

Óscar Rodríguez

Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.