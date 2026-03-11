Cuatro proyectos de inversión generarán más de 1.000 empleos en el cantón Central de Cartago

Entre los cuatro proyectos de inversión figura el desarrollo de la tercera etapa de Vivo Plaza Cartago.

El alcalde del cantón Central de Cartago, Mario Redondo, dijo a La Nación que el desarrollo de cuatro proyectos de inversión generarán, al menos, 1.150 empleos en este cantón de la Vieja Metrópoli.

Redondo detalló que los proyectos corresponden a la ampliación de Techno Park, la tercera etapa de Vivo Plaza Cartago, el desarrollo de Plaza E en la antigua Escosa, y otro proyecto junto al Megasuper que se ubica sobre la Carretera Interamericana Sur.

La consolidación de estas cuatro iniciativas, que se espera estén listas “en un año, año y medio máximo”, implicará una inversión de $21,5 millones.

“Son proyectos importantes. Esto demuestra que Cartago sigue generando confianza para los inversionistas y sigue siendo atractivo para el crecimiento, no solamente del comercio, porque parte de los proyectos son de carácter comercial, pero también de carácter industrial”, comentó el alcalde.

Todo esto abona a la reactivación de la economía cartaginesa, que ha venido en franco crecimiento en los últimos años. — Alcalde del cantón Central de Cartago, Mario Redondo

Con respecto a la tercera etapa de Vivo Plaza Cartago, Redondo indicó que se desarrollaría en la parte posterior de comercios actuales, como McDonald’s. En cuanto a Plaza E, señaló que se instalarán empresas como China Mall, Dunkin’ Donuts y Rosti.

“Con gran satisfacción recibimos hoy (10 de marzo de 2026) en la Municipalidad de Cartago al señor Cesare Zingone (CEO de Grupo Z), y otros gerentes de Zona Franca Zeta, quienes nos comunicaron la consolidación de cuatro nuevos proyectos de inversión para Cartago, por un monto de $21,5 millones, 30.083 metros cuadrados de construcción”, indicó Redondo.