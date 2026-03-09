Dunkin’ abrirá nuevo local en Costa Rica: conozca dónde estará y cuándo abrirá sus puertas

La cadena Dunkin abrirá un nuevo local en Cartago en marzo. La inversión ronda los $600.000 y generará unos 25 empleos directos.

La cadena de donas y café Dunkin’ abrirá un nuevo establecimiento en Cartago durante marzo de 2026. La apertura forma parte del plan de crecimiento que la marca impulsa en Costa Rica durante este año.

Según informó El Financiero, el establecimiento se ubicará en la Avenida del Comercio, al costado este de la Municipalidad de Cartago, contiguo al local de Pizza Hut.

El nuevo punto de venta implicará una inversión aproximada de $600.000 destinada al desarrollo, acondicionamiento y puesta en marcha del local. La información fue confirmada por Mario Vargas, gerente regional de Mercadeo de AR Holdings, grupo responsable de la operación de la marca en el país.

La apertura generará alrededor de 25 empleos directos. Estos puestos estarán ligados principalmente a las áreas operativas, de servicio al cliente y gestión del establecimiento. El establecimiento tendrá una superficie cercana a 100 metros cuadrados.

Según informó la cadena, este nuevo local en Cartago forma parte del plan de expansión de Dunkin’ para 2026. El programa contempla un total de ocho nuevas aperturas en Costa Rica durante el año.