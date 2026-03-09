Economía

Dunkin’ abrirá nuevo local en Costa Rica: conozca dónde estará y cuándo abrirá sus puertas

La nueva tienda tendrá cerca de 100 metros cuadrados y forma parte de un plan de expansión que contempla ocho aperturas de Dunkin’ en Costa Rica durante 2026

Por Jailine González Gómez
26/07/2024, Heredia, La Valencia, apertura para los medios de prensa del restaurante Dunkin Donuts, que estará abriendo sus locales en Costa Rica, la inauguración estuvo a cargo de Antonio Burgos de AR Holding y Diego Gianelli, vicepresidente de la región de las americas de la marca Inspire Brands.
La cadena Dunkin abrirá un nuevo local en Cartago en marzo. La inversión ronda los $600.000 y generará unos 25 empleos directos. (Jose Cordero)







Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

