¿Cuánto gastan las familias en Costa Rica en sus mascotas? Estos son los montos según el INEC

INEC reveló cuál es la estructura actual de los gastos en mascotas de las familias en Costa Rica, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024.

Las mascotas tienen un papel cada vez más importante en los hogares costarricenses, pero su cuidado implica gastos constantes en alimentación, salud y otros servicios que inciden en el presupuesto familiar.

Ese esfuerzo económico, sin embargo, no es igual para todos, ya que los montos que destinan las familias a sus animales varían de forma marcada según su nivel socioeconómico.

Así se desprende de la VIII Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024 (Enigh), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y publicada a inicios de diciembre.

Según el documento, el gasto promedio mensual por persona en el país, dentro del subgrupo “mascotas, productos y servicios conexos”, asciende a ¢9.775, cifra que contempla a los cinco quintiles de ingreso.

No obstante, al desagregar los datos por nivel socioeconómico, las diferencias en el gasto per cápita se acentúan.

En el primer quintil, es decir, las personas con menores ingresos, el monto promedio es de ¢3.396, mientras que en el segundo aumenta a ¢5.623.

Entre el segundo y el tercer quintil (las personas de ingresos medios), el desembolso mensual por persona crece en ¢2.739, hasta alcanzar ¢8.362, y sube a ¢11.826 en el cuarto.

El mayor incremento se observa en el quinto quintil (los de mayores ingresos), donde el gasto supera en ¢7.847 al del nivel anterior y se ubica en ¢19.673 mensuales destinados a mascotas.

La brecha entre el gasto per cápita que pueden destinar los hogares más vulnerables del país y los de mayores ingresos a sus mascotas alcanza ¢16.277. En términos porcentuales, el desembolso del quintil más alto supera en aproximadamente un 479% al del quintil más bajo.

De acuerdo con el INEC, en Costa Rica se estiman 1.814.674 hogares al 2024. De ese total, un 11% reportó gastos en servicios para mascotas, mientras que un 43% indicó desembolsos en artículos relacionados con su cuidado.

Estas cifras difieren de algunas de las registradas en encuestas anteriores. En el caso de los servicios, el porcentaje se mantuvo en 11% en el 2013, pero fue de apenas 4% en el 2004.

En cuanto a los artículos para mascotas, la proporción pasó de 23% en el 2004 a 22% en el 2013, y escaló al doble para la última medición en el 2024.