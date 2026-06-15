Economía

¿Cuánto es realmente un billón de dólares? Esto recibiría cada persona si Elon Musk repartiera su fortuna

La fortuna del fundador de SpaceX y Tesla ya supera el tamaño de muchas economías nacionales y marca un récord histórico

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Por La Nación / Argentina / GDA
(FILES) Elon Musk looks on as US President Donald Trump speaks at the US-Saudi Investment Forum at the John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington, DC on November 19, 2025. Elon Musk has been summoned on April 20, 2026 by the French courts as part of an investigation into alleged abuses on the social media platform X. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP)
Un patrimonio de US$1,1 billones permite comparar la riqueza de Elon Musk con países, viviendas, combustible y la población mundial. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)







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La Nación / Argentina / GDA

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