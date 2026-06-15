¿Cuánto es realmente un billón de dólares? Esto recibiría cada persona si Elon Musk repartiera su fortuna

Un patrimonio de US$1,1 billones permite comparar la riqueza de Elon Musk con países, viviendas, combustible y la población mundial.

Elon Musk se convirtió en el primer billonario del mundo tras el impulso que recibió su patrimonio por la salida a bolsa de SpaceX. Según Forbes, su fortuna neta llegó a $1,1 billones el viernes, una cifra que marca un hito sin precedentes en la acumulación de riqueza individual.

El crecimiento de su patrimonio ocurre en un contexto donde cada vez más multimillonarios aumentan sus fortunas. Al mismo tiempo, millones de personas enfrentan dificultades económicas en distintas partes del mundo. Esta situación alimenta el debate sobre la creciente brecha entre los más ricos y el resto de la población.

La magnitud de un billón de dólares resulta difícil de dimensionar. Equivale a mil veces $1.000 millones. También representa un millón de veces un millón de dólares.

Además, existe una diferencia importante entre idiomas. En inglés, la palabra billion corresponde a mil millones. En español, un billón equivale a un millón de millones.

La mayor parte de la riqueza de Musk está vinculada a acciones. Sin embargo, varios ejemplos permiten visualizar el alcance de una fortuna de este tamaño.

Más de 200 viajes de ida y vuelta a la Luna

Si un billón de billetes de un dólar se colocaran uno detrás de otro, formarían una línea de casi 156 millones de kilómetros.

Esa distancia supera los 200 viajes de ida y vuelta entre la Tierra y la Luna. La NASA estima que el satélite natural se encuentra a unos 384.400 kilómetros de nuestro planeta. La extensión también sobrepasaría la distancia aproximada entre la Tierra y el Sol, cercana a los 150 millones de kilómetros.

Elon Musk: El primer billonario de la historia

$122 para cada persona del planeta

La Oficina del Censo de Estados Unidos calcula que la población mundial ronda los 8.200 millones de habitantes.

Si un billón de dólares se distribuyera entre todas las personas del mundo, cada una recibiría cerca de $122.

Más del doble de la economía de Sudáfrica

La fortuna equivalente a un billón de dólares supera ampliamente el tamaño de varias economías nacionales.

Según el Fondo Monetario Internacional, el Producto Interno Bruto (PIB) de Sudáfrica alcanza aproximadamente $480.000 millones en 2026. Un billón de dólares representa más del doble de esa producción anual.

Actualmente, solo unos 21 países registran un PIB superior a un billón de dólares. Estados Unidos lidera con más de $32,38 billones, seguido por China con $20,85 billones.

Alcanzaría para comprar casi 2,5 millones de viviendas

El precio medio de una vivienda vendida en Estados Unidos ronda los $403.200, según datos recientes del Banco de la Reserva Federal de St. Louis.

Con un billón de dólares sería posible adquirir cerca de 2,5 millones de viviendas a ese valor promedio.

Más combustible del que consumió Estados Unidos en un año

El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos se ubicó en $4,11 por galón de 3,78 litros, de acuerdo con AAA.

Con un billón de dólares se podrían comprar más de 243.000 millones de galones de combustible.

La cifra supera ampliamente los casi 137.000 millones de galones utilizados por los estadounidenses durante todo el año anterior.

El aumento reciente en los precios del petróleo estuvo relacionado con la guerra que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán. Esa situación llevó el promedio nacional por encima de los cuatro dólares por galón por primera vez en cuatro años.

Una ventaja de $706.000 millones sobre el segundo más rico

Forbes ubica a Larry Page, cofundador de Google, como la segunda persona más rica del mundo. Su patrimonio alcanzó aproximadamente $294.000 millones.

La diferencia entre la fortuna de Musk y la de Page asciende a $706.000 millones.

Incluso, la riqueza conjunta de Page, Sergey Brin, Jeff Bezos y Larry Ellison sumó alrededor de $1,05 billones, una cifra inferior al patrimonio atribuido a Musk.

Las fortunas de los grandes empresarios pueden variar en decenas de miles de millones de dólares en cuestión de horas debido al comportamiento de los mercados.

El crecimiento de Musk también fue acelerado. Según Forbes, su patrimonio pasó de $195.000 millones en 2024 a $342.000 millones el año anterior, hasta alcanzar los $1,1 billones actuales impulsados por el desempeño bursátil de SpaceX.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.