Economía

¿Cuándo se paga el impuesto por dividendos? Así respondió Hacienda ante la consulta de un contribuyente

Un nuevo oficio de Hacienda genera alerta al rechazar la exención del impuesto a dividendos a una sociedad dedicada al alquiler de bienes. Expertos consultados por ‘La Nación’ explican el alcance de la normativa en Costa Rica

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Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen alguien con una calculadora y una computadora
Expertos de PwC y Grant Thornton explicaron que, para no pagar el 15% de impuesto sobre dividendos, las sociedades costarricenses deben demostrar una actividad lucrativa sustancial mediante certificación (Shutterstock/Shutterstock)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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